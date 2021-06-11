В Северном Бутове планируется построить спортивно-досуговый центр

Роман Романенко. Фото: Иван СТЕПАНОВ

Во втором микрорайоне Северного Бутова Москвы нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения. На сложную ситуацию, связанную с занятостью детей во внеурочное время, местные жители пожаловались депутату Госдумы., летчику-космонавту, Герою России Роману Романенко.

«Детям необходим организованный досуг - это не подлежит обсуждению. Спорт, танцы, художественные кружки, прикладное творчество - детей нужно этим увлекать, чтобы они не попали под дурное влияние улицы или не просиживали часами в интернете», - пояснил Роман Романенко.

Герой России отметил, что на улице Знаменские Садки есть большое здание, в котором раньше располагалась прачечная. Оно давно никем не используется и требует капитального ремонта. Если удастся решить финансовую сторону вопроса, то после ремонта помещения будут отданы под нужды досугового центра.

В настоящее время волонтеры Романа Романенко собирают подписи местных жителей в поддержку этой инициативы. Уже более тысячи голосов отдано «за». Предполагается, что в здании расположится филиал Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово». Как сообщила директор учреждения Марина Кошкина, их деятельность ориентирована не только на всестороннее развитие молодого поколения, но и на проект «Московское долголетие».

«Здание бывшей прачечной идеально нам подходит: площадью и локацией. Размещение нашего Центра там позволит юным и пожилым жителям ближайших домов и соседних микрорайонов посещать бесплатные кружки и спортивные секции вблизи от дома», - отметила Марина Кошкина.