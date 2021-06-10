В столице из-за сильных дождей временно отказались от ремонта Тверской улицы

Перекрытие Тверской улицы из-за ремонта отложат по причине дождливой погоды. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Коммунальные службы столицы решили пока отложить намеченный на ближайшие выходные ремонт Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. Напомним, участок длиной 1,5 километра от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны планировали перекрыть для машин уже поздним вечером пятницы, 11 июня. До 5.00 14 июня на этом отрезке собирались заново уложить асфальт по бесшовной технологии «единым ковром». Но вмешалась непогода.

«По уточненному прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град, - сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. - С учётом неблагоприятных погодных условий работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся. О новой дате начала работ сообщим дополнительно».

Как только тучи над столицей исчезнут и вновь засияет солнце, дорожные рабочие возьмутся за дело. Им предстоит заменить 49 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Кроме этого, во время ремонта обновят бордюрный камень, смотровые колодцы и дождеприёмники решётки, а также нарисуют разметку.