Кнут и пряник: движение электросамокатов в городе необходимо регулировать

Олег Леонов. Фото: ПС ОНФ

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт» Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил, что необходима система бонусов за ответственное использование электросамокатов и рейтингование агрессивных пользователей вплоть до отключения от системы. Кроме того, эксперт считает, что нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/час в пределах города там, где нет специальных велодорожек.

«Будущее наступило, и мы сейчас в начале волны бурного роста средств индивидуальной мобильности. Необходимо создавать инфраструктуру, в том числе круглогодичную, а не душить новое запретами. Но, в свою очередь, компаниям-прокатчикам необходимо жестко следить за нарушениями правил. Там, где нет, необходимо ограничить скорость до 15 км/час. Также недопустимо управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, за это нужно отправлять в черный список», - подчеркнул Леонов.

Координатор «ЛизаАлерт» полагает, что этот сектор городского движения может быть эффективно отрегулирован только при условии сотрудничества государства, бизнеса и самих горожан. По мнению Леонова, важно разделить потоки пешеходов и москвичей на самокатах, а также ввести единые понятные правила для арендных и частных самокатов.

Напомним, 8 июня на площадке ОНФ эксперты в области транспорта, безопасности и городской среды подробно обсудили вопрос, с которым горожане буквально сталкиваются ежедневно. Новые виды микротранспорта уже несколько лет как появились во всех мегаполисах мира. Но в этом сезоне Россия, в первую очередь Москва, переживает настоящий бум электросамокатов. Основные проблемы связаны с тем, что использование средств индивидуальной мобильности никак не урегулировано законом.

Участники круглого стола сошлись на том, что необходимо вводить ограничения на скорость в городе, создать единую базу данных нарушителей, запретить групповые поездки на одном самокате, а главное - развивать культуру передвижения по городу.