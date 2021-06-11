Строим для здоровья детей

Татьяна Голикова, Андрей Воробьёв и Леонид Рошаль. Фото: Артем ЗУБАРЕВ

У Натальи Филатовой из Красногорска дочь десяти лет. Женщина рассказывает о сложностях, с которыми могут столкнуться семьи с детьми. В обычных поликлиниках работают врачи разных профилей. Но если с ребенком что-то сложное, редкое, во многих случаях приходится везти его в Москву - в федеральные больницы. А это и далеко подчас, и через пробки.

- Сама сталкивалась нередко, что бывают большие очереди на запись к тому или иному врачу, - говорит женщина. - А вот была бы многопрофильная больница, чтобы можно было проконсультироваться с детьми и полечить их в одном месте…

Чтобы решить эту проблему, в Красногорске построят новый центр сохранения детского здоровья - Московскую областную детскую больницу. Это проект поддержал Президент России. По размаху, количеству врачей и оборудования это будет целый медицинский городок, который сможет принимать до 15 тысяч юных пациентов в год и разместится в здании из 10 этажей (см. «Конкретно»).

Вчера в Красногорске прошла церемония закладки первого камня будущей больницы. Старт проекту губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал вместе с зампредом правительства России Татьяной Голиковой, знаменитым педиатром, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и главным неонатологом Минздрава РФ Дмитрием Ивановым.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ

- Мы достаточно редко торжественные мероприятия проводим по началу строительства. Но здесь сегодня решили все-таки сделать такую церемонию, потому что для нас это эпохальное событие, - сказал Андрей Воробьёв. - В Московской области 1,5 млн детей, и нужен госпиталь, который отвечает самым современным мировым стандартам. Чтобы здесь работали самые лучшие, прогрессивные врачи.

Губернатор отметил, что в новой областной больнице будут трудиться около 400 врачей и еще около 1 тысячи сотрудников из медперсонала.

- До сих пор разные отделения у нас были, где лечили детей - в том числе клиника Леонида Михайловича, федеральные центры. Спасибо им огромное. Но сегодня мы начинаем строить огромный комплекс! Когда я был у президента в 2020 году, в самый разгар ковида, у меня было очередное письмо от жителей про госпиталь. Я говорю: «Владимир Владимирович, это письмо попозже, после ковида, хотел вам показать». Он спросил: «Что это?» - «Это письмо про детский госпиталь, клинику, которая должна быть в Подмосковье. Нам очень важно ее построить». Он попросил отдать ему письмо и написал Татьяне Алексеевне Голиковой - подтвердить необходимость и поддержать. Нас поддержало Министерство здравоохранения России. Татьяна Алексеевна, вы изучали этот проект очень подробно, спасибо вам за поддержку!

В госпитале будут оказывать помощь детям из Подмосковья и всей страны.

Планируется, что 10-этажное здание больницы откроют в 2024 году. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

«ЭТО БУДЕТ АЛМАЗ»

Татьяна Голикова, в свою очередь, напомнила, что в Московской области один из самых низких по стране уровней смертности новорожденных детей. И это, конечно, результат серьезной работы по строительству больниц в регионе - в том числе перинатальных центров, - оснащению их новыми специалистами и оборудованием.

- Детскому здравоохранению здесь уделяется особое внимание, - отметила Голикова. - И мы все очень надеемся, что все планы, которые Андрей Юрьевич поставил перед собой, своим правительством, будут реализованы. Это важное знаковое событие, которое мы открываем по поручению и под эгидой президента нашей страны.

Татьяна Голикова отметила, что проект чрезвычайно важен в области, где растет рождаемость. «В 2020 году количество маленьких жителей в Подмосковье не уменьшилось, а приросло. Родилось на 6591 ребенка больше, чем в 2019 м, - сказала вице-премьер. - И спасибо большое в первую очередь жителям за то, что они так ответственно относятся к демографической ситуации в стране».

Высоко оценил проект будущей детской областной больницы и доктор Леонид Рошаль.

- Это будет тот алмаз, который позволит и дальше совершенствовать медицинскую помощь в Подмосковье. Регион и сейчас на хорошем счету, а будет еще лучше. Мы очень надеемся, что строители быстро и качественно построят больницу, нам это очень нужно!

Место для строительства новой больницы выбрали очень удобное. Всего 20 минут пешком от метро «Митино». До МКАД - всего 3 километра, для машин и общественного транспорта есть подъезды с Пятницкого и Волоколамского шоссе. (Кстати, у больницы будет собственный подземный паркинг на 246 машин.) А на крыше новой больницы разместится вертолетная площадка - для здешнего отделения скорой помощи и медицины катастроф.

Планируется, что здание будет возведено уже в начале 2023 года. Еще около года понадобится для прокладки необходимых инженерных коммуникаций и внутренней отделки помещений. Затем монтаж оборудования. Благоустройство территории. Завершить эти работы должны к концу 2024-го.

КОНКРЕТНО

Будущая больница в цифрах

Пациенты:

15,5 тыс. детей ежегодно смогут получать здесь высокотехнологичную медицинскую помощь

300 пациентов в смену

420 койко-мест размещены в стационарах

Лечение:

14 стационарных отделений

28 профилей оказания помощи

31 отделение (в том числе 15 стационарных)

Более 6 тыс. единиц современного диагностического и лечебного оборудования

Здание:

10 этажей -

8 наземных,

2 подземных

безбарьерная среда от приемного отделения и до палаты

115 тыс. кв. м - общая площадь больницы.