Шесть кафе на Патриарших прудах могут закрыть за нарушение мер против COVID-19

Нарушения были выявлены в кафе Gucci

С 9 июня усилились проверки общественных мест на соблюдение перчаточно-масочного режима и социального дистанцирования. Нарушения выявлены в шести кафе на Патриарших прудах, штрафы от 4000 до 5000 рублей выписывают посетителям в торговых центрах и метро.

- Количество заболевших растет, поэтому усиливаем контроль за использованием гражданами средств защитных средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в транспорте, торгово-развлекательных местах, - сказал Евгений Данчиков, начальник Главного контрольного управления Москвы.

Только за последние сутки в столице выявлено 5 245 новых случаев заражения COVID-2019, госпитализировали 1415 человек, скончались 63 пациента.

Очереди за кофейными стаканчиками

Контролирующие органы отправились в рейд по кафе и ресторанам на Патриарших прудах. Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей.

- В частности нарушения были выявлены в кафе Gucci shop & bar, ресторане Pinch и ресторане "№13". Представители администрации кафе и ресторанов была вызвана в инспекцию для составления протокола. Заведениям грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток, - сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

Так же проверялась информация, что на входе кафе на Малой Бронной возникали очереди при покупке кофе в брендированных одноразовых стаканчиках, которые теперь продают в интернете по 15 тысяч рублей.

Штрафы за нахождение без масок и перчаток в торговом центре «Афимолл-Сити» получили 38 посетителей в ходе последнего рейда инспекторов

Без маски – лови штраф

Штрафы за нахождение без масок и перчаток в торговом центре «Афимолл-Сити» получили 38 посетителей в ходе последнего рейда инспекторов. Ранее были выявлены 43 нарушителя в торговых центрах «Калейдоскоп», «Щука», «Хорошо».

- За нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Штраф по данной статье составляет 4000 рублей, - рассказал Сергей Михайлов, главный инспектор ОАТИ.

Не прошел проверку и бизнес-центр «Башня Федерация» на Пресненской набережной, в помещениях не соблюдали социальное дистанцирование и противоэпидемические меры. Владельцу офисного здания грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Несколько дней назад Роспотребнадзор закрыл кальянную Mulberry lounge в Новоясеневском проезде.

- На момент осмотра посетили курили кальян, что запрещено согласно указу мэра №28-УМ от 25 марта 2020 года. В кальянной не проводилась уборка с применением дезинфицирующих средств, не соблюдалась социальная дистанция, посетители и сотрудники были без масок и перчаток, - рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.