Без бумажки ты не пациент: Михаил Дегтярев добился гражданства и бесплатного лечения для больного мальчика

По поручению Дегтярева маме мальчика помогли оформить все необходимые документы. Фото: Правительство Хабаровского края

Мальчик родился в Челябинске. По не зависящим от родителей причинам своевременно российское гражданство он не получил. Семья переехала в Хабаровск, где у ребенка и обнаружили злокачественное новообразование, но лечиться по медицинскому полису он не мог, поскольку не являлся гражданином страны.

Родители паренька быстро истратили собственные небольшие накопления и обратились в социальные сети, где описали почти безвыходную ситуацию. Неравнодушные люди откликнулись, но денег все равно не хватило.

По счастью, история маленького челябинца, а ныне хабаровчанина попалась на глаза Михаилу Дегтяреву. По его поручению в течение недели родителям мальчика помогли оформить все необходимые документы. Сразу же после выдачи нового свидетельства о рождении был оформлен и полис обязательного медицинского страхования.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в отделении онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича и навестил маленького пациента, в судьбе которого принял самое непосредственное участие.

- Сегодня побывал в отделении детской онкогематологии, проведал Ёсина. Он родился в России, живет в Хабаровске, но так получилось, что у него не было гражданства. Когда у ребенка обнаружили опухоль, была назначена химиотерапия. За нее пришлось платить, ведь полиса ОМС не было. Деньги семья собирала через соцсети. Узнав об этой проблеме, мы смогли быстро ее решить: буквально за неделю мальчик получил гражданство РФ и полис ОМС, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Теперь ребенок имеет возможность получать постоянную стационарную помощь. ФОМС оплачивает по территориальной программе госгарантий лечение и уход за больным только при наличии полиса, поэтому постоянное медицинское наблюдение возможно только для граждан России. Одним из которых на днях стал мальчик по имени Ёсин.

- Я очень благодарна всем, кто мне помогал раньше собирать деньги на лечение сына. И большое спасибо врио губернатора, что он так быстро помог нам все сделать, что мы теперь сможем нормально лечиться, не думая о деньгах, - поделилась мама мальчика Елена Сергеевна.

Вообще-то вопросы получения гражданства не находятся в компетенции региональных властей. Однако, узнав о проблеме Ёсина, Михаил Дегтярев лично вмешался в ситуацию и обеспечил ее разрешение. Да – использовал привилегии своего статуса. На святое дело. Вероятно, гражданство ребенок в итоге, так или иначе, получил бы, но при таком заболевании каждая минута промедления может очень дорого стоить. Поэтому вмешательство главы региона оказалось более чем своевременным. Все необходимые документы были оформлены в считанные дни.