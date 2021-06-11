Следующая остановка «Тсаритсино»: Почему в столичном метро столько ошибок в названиях станций

Все эти интерактивные табло имеют возможность перевода на девять языков Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Что называется, приехали. За что боролись, на то и напоролись. Зато на Марс собираемся лететь. Нефтехимическую промышленность развиваем. Атомные электростанции строим. А написать правильно «Боровицкая» не можем. Вот тебе и ЕГЭ. Очередное поколение во всей красе. Книжек не читают, в театры не ходят. Равнодушие, инфантилизм. Ещё что-то на Советский Союз гонят. Да у нас было лучшее в мире образование. У нас любой двоечник мог теорему Ферма доказать.

Примерно так брюзжат пользователи социальных сетей, наткнувшиеся на странные фотографии.

KP.ru докопался до истины и спешит поделиться ею с читателями Фото: Иван МАКЕЕВ

А именно. В новых вагонах метро есть сенсорные дисплеи специально для тех, кто недавно приехал в Москву и путается в столичной подземке. Экран позволяет выбрать пальчиком конечную станцию и получить верную схему маршрута. Чтобы не ехать от «Проспекта Мира» до «Белорусской» через «Новокузнецкую».

Да вот незадача. Названия некоторых станций написаны с чудовищными ошибками. Как будто в метро решили сэкономить и вместо студии Артемия Лебедева наняли двух гастарбайтеров, которые плохо учились в школе и владеют лишь «олбанским», «падонкаффским» языком. И то еле-еле.

Посудите сами.

Станция «Тсаритсино». «Красний строител». «Конково». «Парк култури».

Филологов можно этим пытать.

Объяснение такой неграмотности оказалось весьма простым Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако объяснение такой неграмотности оказалось весьма простым. Дело в том, что все эти интерактивные табло (официально их называют «тач-экранами») имеют возможность перевода на девять языков. Среди них - английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, казахский, узбекский и - внимание! - таджикский. Вот из-за последнего-то и возникла вся эта шумиха. Ну нет у них буквы «ц». Вот аппарат и выдаёт «ТсСКА», «Улитса 1905 года» и так далее. Та же басня с буквами «щ», «ы» и «ь». Скажите ещё спасибо, что остались буквы «е», «ё», «ю», «я». Хотя и их в своё время из таджикского языка хотели убрать.

Напомним, в 1930-е годы республика перешла на латиницу, а после 1940 года начала использовать алфавит на основе кириллицы.

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