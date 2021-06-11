Власти Москвы будут следить за соблюдением антиковидных мер на летних верандах в День России

Москва. Посетители на летней веранде кафе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве продолжают действовать антикоронавирусные меры. В общественных местах горожане должны соблюдать перчаточно-масочный режим. А в связи с увеличением количества заболевших COVID-19, введен усиленный контроль за соблюдением мер профилактики. Глава Департамента торговли и услуг Москвы рассказал, как будут проходить проверки общественных предприятий в праздничные дни – 12, 13, 14 июня.

- Хотелось бы напомнить, что продолжает действовать указ мэра по работе предприятий потребительского рынка, театров, концертных залов. Нужно соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски и перчатки. Впереди три дня выходных, количество проверок будет увеличено. Мы проверим и летние веранды, - рассказал Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

В столице уже ведутся массовые проверки торговых центров, кафе. Больше 2 000 проверок было. В местах, где не соблюдается социальная дистанция в 1,5 метра между столами, были применены штрафные санкции, приостановлена деятельность заведений.

Накануне власти Москвы провели совещание с представителями ресторанного бизнеса, чтобы предупредить о проверках. А также обсудили вводимые новшества.

- Сами рестораторы предложили премировать сотрудников, которые делают вакцину. А также предложили создать значки "Я вакцинирован" для сотрудников, которые бы информировали посетителей о том, что человек сделал вакцину, - рассказал Алексей Немерюк.

Антиковидные зоны в ресторанах, о которых недавно говорил с предпринимателями мэр столицы Сергей Собянин, пока в городе не создаются.

- Это предложение звучало. Сами предприниматели предложили. Мы в ближайшее время еще раз с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, какие нужны требования, - прокомментировал Алексей Немерюк.

Рестораторы также просили отменить перчаточный режим, в связи с тем, что температура воздуха на улице достаточно высокая, руки потеют и люди просто от безысходности снимают перчатки. Однако власти столицы пока не отменяют этот указ, как это уже сделали в Санкт-Петербурге, аргументируя, что такое решение должны принять в Роспотребнадзоре.

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