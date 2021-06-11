«Пять вырванных зубов и сломанная челюсть»: В Раменском «браконьер» расставил ловушки в лесу для мотоциклов и квадроциклов

Лесная прогулка на квадроцикле обернулась серьезной травмой лица. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Покатушки на квадроцикле для семьи из Раменского района Подмосковья чуть было не закончились трагедией.

Все случилось в посадке, недалеко от деревни Пласкинино. Как таковой дороги тут нет, но по грунтовке часто гоняют любители горных мотоциклов и квадроциклов. Местечко еще пять лет назад облюбовали экстремалы и, похоже, жителем деревни, шум моторов изрядно надоел. А иначе как объяснить то, что случилось.

Металлическая проволока стала причиной серьезной травмы.

- Катались с детьми на квадроцикле вдоль реки Гогежа. Какое-то чудовище по всей тропе развесило металлические растяжки между деревьями. Хорошо, что дети ехали вторыми. Удар пришёлся на меня, взрослого человека. Металлическая проволока разрезала лицо, попутно вырвав 5 зубов, - рассказал «КП» пострадавший житель Раменского, который просил не указывать его имя и фамилию.

Секретности в истории нет, анонимность - просьба полиции, которая сейчас ведет расследование. После случившегося мужчину увезли в больницу. А все в том же лесу нашли еще пять растяжек, которые точно так же блокировали проезд по грунтовой дороге. Увидеть проволоку сложно даже пешеходу, а двигаясь на транспорте, заметить ее просто невозможно.

Учитывая способ крепления, проволока была плотно в несколько слоев натянута вокруг стволов деревьев, сомнений в том, что кто-то делал это со злым умыслом – нет.

Увидеть натянутую проволоку сложно даже пешеходу, а двигаясь на транспорте, заметить ее просто невозможно.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили «КП» в главке подмосковной полиции.

Сейчас пострадавший мужчина проходит лечение. Сколько будут стоить импланты и ремонт квадроцикла, еще не подсчитано. Ущерб придется компенсировать странному браконьеру, если его найдут, конечно.

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