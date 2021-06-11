14 июня в Парке Горького в Москве пройдёт донорская акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови

14 июня 2021 года в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького пройдет донорская акция для пациентов НМИЦ ЦССХ им. Бакулева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ждем всех желающих принять участие в акции у главного входа в ЦПКиО им. М.Горького, Крымский вал, д.9, стр.9 с 9:30 до 13:00.

НМИЦ ССХ им. Бакулева - один из лидеров в области сердечно-сосудистой медицины, здесь делают высокотехнологичные операции на сердце.

Рекомендации перед и после донации (включая диету): см. на сайте.

Ознакомиться с противопоказаниями к донорству: можно по ссылке

Помочь людям – это просто. Присоединяйтесь!

Акция пройдёт при поддержке: Парка Горького и его директора Павла Трехлеба, фонда «Подари жизнь», главы муниципального округа Тверской города Москвы и почетного донора России Якова Якубовича, Ассоциации волонтёрских центров России и её руководителя Артёма Метелева, Ресурсного центра «Мосволонтер», Молодежки ОНФ и ее руководителя Игоря Кастюкевича.