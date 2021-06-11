Власти Москвы не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса

Резервный госпиталь для больных COVID-19 в московском ледовом дворце «Крылатское». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице весенний пик пандемии сдвинулся на летние месяцы и COVID-2019 агрессивно наступает. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

- Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии, придется на апрель-май, как в прошлом году. Но он сдвинулся на июнь-июль месяц. И этот пик достаточно высокий, даже несмотря на то, что около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку, - сказал Сергей Собянин.

Врачи говорят, что ковид агрессивно наступает. По словам мэра города, ситуация с тяжестью заболеваний не улучшается, а наоборот ухудшается. Согласно последним данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 июня, в Москве зафиксировано 5853 заболевших, из них 1377 человек госпитализированы, 60 пациентов скончались.

- У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Еще сохраняется реальная опасность, она высокая, она большая, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы обратил внимание на то, что инспекторы будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора, но усиливать требования не планируют.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я уже дал указания своим службам, чтобы они контролировали соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять, - объяснил Сергей Собянин.

Напомним, что в Москве с 9 июня усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, автобусах и метро, в кафе и ресторанах, кинотеатрах и концертных залах. Штрафы за отсутствие защитных средств и несоблюдение социального дистанцирования от 4000 до 5000 рублей, а для предпринимателей – от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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