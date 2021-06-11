В Москве запретили арендовать электросамокаты несовершеннолетним

Молодые люди у пункта проката электросамокатов в районе ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент транспорта Москвы опубликовал новые правила работы шерингов электросамокатов 11 июня. Бизнес должен внедрить их в течении недели.

— Обновленные правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма. Кроме того, новые меры позволят планировать развитие инфраструктуры, равномерно распределять парк самокатов в городе и повышать удобство сервиса. Подобные меры введены во всех крупных городах Америки и Европы, — сообщили в Дептрансе.

Что нового для арендаторов самокатов

Самокатом запрещено управлять в нетрезвом виде. На одной машине нельзя ездить вдвоем. Лицам моложе 18 лет запрещено пользоваться шерингом.

Максимальная скорость электросамокатов остается без изменений — 25 км/час. Однако в городе появились «медленные зоны». Как правило, это территории парков и улицы, где большой пешеходный поток. На них максимальная скорость будет ограничена до 15 км/час.

Водителю самоката замерять ничего не придется. Бортовой компьютер «байка» сам определяет местоположение и если находится в «медленной зоне», начинает замедляться до обозначенной отметки.

Ранее такие меры уже были. Но компании вводили их добровольно. Сейчас в Москве 45 зон, где у самокатов ограничена скорость. Увидеть их можно в приложении шеринга на карте.

Компании обязали ставить на новые электросамокаты амортизатор на переднее колесо — это повысит комфорт вождения.

Подростки нередко нарушают простые правила пользования электросамокатами. Ездить на них вдвоём запрещено. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как накажут за нарушение правил

Что касается бизнеса, то очевидно — это расторжение договора с фирмой и невозможность ее работы в системе московского транспорта. За нарушение правил арендаторами — то есть за вождение в пьяном виде самоката, управление несовершеннолетним или поездку вдвоем никаких санкций не предусмотрено. Правило появилось, но без меры воздействия со стороны властей. Для этого должны внести изменения, например, в КоАП Москвы. Но, вероятно, за нарушение правил будут карать шеринги — отключением от сервиса.

Что нового для бизнеса

Каждая компания должна иметь в парке не более и не менее 10 000 устройств. При этом может быть отклонение 5%. Очевидно это сделано для того, чтобы электросамокат воспринимался не просто как средство досуга, но и транспорт, который всегда в доступе. Шеринг может попросить разрешение увеличить лимит до 15 000 устройств.

Если в парке шеринга менее 1000 устройств, то такой проект считают пилотным проектом — стартапом: она может работать только за пределами ТТК.

Вводятся квоты на распределение самокатов по территории Москвы: по 30% самокатов внутри Садового кольца и от Садового кольца до ТТК, оставшиеся 40% должны находится за ТТК.

На каждую велопарковку в радиусе 10 метров не более шести самокатов от каждого оператора.

Шеринги самокатов обязали устанавливать свои парковки. Первые 500 появятся в июне, а за июль и август еще по 1000.

Что еще хотят ввести

Дептранс Москвы отправил свои предложения в федеральный Минтранс. Предлагает, чтобы «медленные зоны» в городе были не только для шерингов, а для всех владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, гироскутеров, моноколес.

Добиться этого хотят таким образом, чтобы во все ввозимые в России электротранспорты были интегрирорваны системы, которые опознают такие «медленные зоны». В качестве примера приводят дроны: квадрокоптеры не взлетают возле аэропортов. Однако не до конца понятно, как подобная система скажется на цене электросамокатов. Ведь по умолчанию в них нет системы навигации.

Запрещать движение по тротуарами на самокатах не планируют. Однако предлагают, чтобы в таком случае устройство двигалось со скоростью потока. Как это регулировать, также не объясняется. Должен ли будет ездок сам на глаз двигаться со скоростью потока или же должен быть отдельный режим в устройстве.

Наконец, СИМ просят признать транспортом. Тогда ГИБДД сможет следить и штрафовать водителей, которые ими управляют. Сейчас дорожная полиция лишена таких полномочий.

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