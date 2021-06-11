В Москве студентка погибла после падения с одной из башен «Москва-Сити»

Башни небоскребов столичного делового района "Москва-сити". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 11 июня, около пяти часов дня в полицию столицы поступил звонок из службы безопасности делового центра «Москва-Сити». Охрана сообщила о падении молодой женщины с одного из небоскребов. Шансов выжить у нее не было. По предварительным данным, она летела вниз как минимум с 60 этажа.

- В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Личность погибшей уже установлена. Это 21-летняя студентка одного из столичных вузов. В Москву девушка приехала учиться из Казахстана. Что в роковой день она делала в деловом центре , сейчас выясняют. Данные разнятся. По одной из версий, студентка в момент падения находилась на смотровой площадке. По другой, приезжала в небоскрёб к своему знакомому. Также выясняется, был ли кто-то рядом с ней в момент падения.