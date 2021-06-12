Няня украла из семьи двухлетнюю девочку в городе Видное

По камерам видеонаблюдения удалось отследить, как женщина увела девочку за руку в неизвестном направлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Видное следователи устанавливают обстоятельства пропажи ребенка, который находился под присмотром няни 11 июня. По одной из версий двухлетнюю девочку украла няня.

- В правоохранительные органы обратилась мать двухлетней девочки о безвестном исчезновении дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой матери ребенка, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении, - рассказывают в Следственном комитете по Московской области.

Мать троих детей Анна воспитывала одна, на помощь периодически звала няню, а сама уходила на работу. По некоторым данным, Анна приехала жить в Подмосковье несколько лет назад, когда потеряла мужа при конфликте на Украине. Мужчина был убит во время военного конфликта. Анне нужна была безопасность и деньги, чтобы содержать детей. Собрала вещи и отправилась жить в Подмосковье.

Следователи выясняют, что произошло между матерью детей и няней. Уже удалось отследить по городским камерам видеонаблюдения, как женщина ведет за руку девочку в неизвестном направлении.

- В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в Следственном комитете по Московской области.

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