Фан-зону Евро 2020 в "Лужниках" в Москве не закроют из-за ограничений коронавируса

На фан-зону в "Лужниках" смогут попасть только 5000 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве ввели ряд ограничений, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом и сохранить жизни людей. Указ, подписанный мэром города, предусматривает нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. В связи с этим возникает вопрос: будет ли работать фан-зона Евро 2020 в «Лужниках» в Москве?

- Фан-зона в настоящий момент работает, - прокомментировали kp.ru в Департаменте спорта Москвы.

Ожидается, что посмотреть матчи первого игрового дня в московскую фан-зону смогут прийти 5000 болельщиков – именно столько человек могут присутствовать на площадке, чтобы не допустить распространения коронавируса.

- Фан-зона в «Лужниках» будет работать, так как она имеет закрытый контур – как театры, кинотеатры. Там соблюдаются все ограничения по рассадке, на матчи ведется регистрация. Есть ограничения по количеству людей – 5000 человек, рассчитываем, что придут не более 3500 человек, - сказал журналистам Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

В настоящее время, по данным kp.ru, в фан-зоне около 300 болельщиков, которые смотрят матч Уэльс-Швейцария. Следом за ним начнется трансляция игры Дания-Финляндия, а в 22.00 фанаты придут болеть за сборную России, которая встретится с командой Бельгии.

По требованию Роспотребнадзора, вход в фан-зону осуществляется строго в масках и перчатках, на входе нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра, посетителям измеряют температуру.

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