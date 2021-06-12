Женщина, с которой пропала 2-летняя девочка в Видном, задержана

Сотрудники правоохранительных органов отслеживали маршрут по камерам. Фото: ГСУ СК РФ по МО

Поиски двухлетней девочки, которую украла женщина из квартиры в городе Видное, продолжались почти сутки. Историей прониклись не только сотрудники полиции, но и местные жители. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали маршрут по камерам, а волонтеры вышли искать малышку на улицах города.

Нашлась девочка в городе Железнодорожный, куда ее на электричке привезла новая знакомая мамы.

- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение женщины и задержать ее в городе Железнодорожный Балашихинского городского округа. Ребенок невредим, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали kp.ru в СК по Московской области.

Женщину сейчас допрашивают. По предварительной информации, Альбина вместе с сожителем Михаилом попали в гости к Анне К*. Женщина познакомилась с ними в московском кафе, после пьянки пригласила к себе в квартиру в Видном. Днем Анна попросила присмотреть за детьми, в том числе и за маленьким ребенком. Когда женщина вернулась из больницы, то ни Альбины, ни дочери дома не было.

- Женщина написала заявление в полицию, что у нее украли ребенка. Никаких контактов новых друзей у нее не было. Начались поиски, следователи посмотрели по камерам видеонаблюдения и увидели, что Альбина вывела за руку девочку в синей кофте и розовых ботинках. Они отправились на вокзал и уехали в Железнодорожный на электричке, - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Задержание Альбины прошло в квартире в городе Железнодорожном. Вместе с ней была и двухлетняя девочка.

- Какое похищение? Мне просто срочно нужно было в Железнодорожный. Никакой задней мысли. Анны долго не было, а мне уже нужно было уезжать. Не оставлять же малышку одну? Я ждала Анну до последнего, но телефона перезвонить ей не было, - сказала следователям Альбина.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. Назначено ряд экспертиз.

- В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения, - рассказала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.