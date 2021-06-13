Россия не старалась: что говорили в московской фан-зоне в "Лужниках"

. Фото: Алиса ТИТКО

Болеть за сборную России 12 июня москвичи пришли в самую большую фан-зону в столице - в "Лужниках". Из-за ограничений по коронавирусу посетить ее имели право только 5000 человек. "КП" посмотрела, кто пришел.

Накануне матча появились новости об ограничениях в Москве с 12 по 20 июня и фанаты стали переживать, а не закроют ли фан-зону.

- Нет, - сказали в Департаменте спорта Москвы.

На входах стояли москвичи с флагами России, шапках-ушанках и футболках сборной. Кокошники, как на Чемпионат мира по футболу 2018 года, брать не стали. Волонтеры проверяют именные билеты, меряют температуру, просят надеть маску.

- А у меня нет билета, - говорит фанат.

- Мы не можем пустить. Не расстраивайтесь, приходите 21 июня, - говорит волонтер.

- Много там людей?

- Днем было человек 300, потому что играли не наши. Сейчас больше - около 2000 человек.

Болельщики знали и о том, что начало игры сборных России и Бельгии совпадет с возобновлением матчем Дании и Финляндии. Игру остановили из-за того, что футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание и рухнул на газон в первом тайме матча Евро-2020 с Финляндией.

- Это ужасно. Потерял сознание и стал падать. Здоровья парню, конечно, - обсуждали на трибунах.

Практически в одно время забила Финляндия в ворота Дании, а Бельгия в ворота России.

- Проиграла Дания, жаль. А нам надо потрудиться, - говорили фанаты.

Но в первом тайме команда пропустила еще один мяч. После двух голов часть болельщиков покинула фан-зону.

- Команда не свежая какая-то. Видимо, еще от сезона РПЛ не отошли. Сплошные ошибки. Проиграем, - говорил фанат Андрей.

- Дайте шоколадку, - говорила болельщица Анна.

Нервничали все. И надеялись на лучшее. В перерыве можно было сходить в фудкорты, где купить русские блины за 250 рублей (порция три штуки), сочник за 80 рублей, чай за 100 рублей. А вчера во время матча Турции-Италия можно было попить кофе по-турецки и итальянский латте.

- Россия, давай! - кричали в начале второго тайма.

А после третьего гола фанаты стали уходить. Россия проиграла в матче с Бельгией - 0:3.

- Бельгия, конечно, сильная, но Россия не старалась. Были сборы в Австрии, а никаких опасных моментов. Теперь надо две матча выигрывать. Остается только надеяться, - говорили фанаты.

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