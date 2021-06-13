Москва отменяет общегородской выпускной в Парке Горького

В прошлом году «Московский выпускной» все же состоялся, а в этом школьники останутся без него Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце июня в московском Парке Горького традиционно собираются выпускники со всего города. Обычно - несколько десятков человек. Однако в нынешнем году от проведения таких массовых гуляний старшеклассников и их родителей решили отказаться. Чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить различные крупные мероприятия, которые проходят в столичных парках. Общегородской выпускной в Парке Горького - один из них.

Как сообщает пресс-служба Департамента образования и науки, с 13 июня в Парке Горького приостановили работу объектов, которые задействованы в организации выпускного вечера - спортивных площадок, беседок и проч.

«Однако столичные выпускники 2021 года не останутся без праздника, - рассказали в Департаменте. - Вместо общегородского выпускные вечера для 11-классников могут быть организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции».

Это значит, что на входе в каждую школу у выпускников будут измерять температуру, в помещениях будут работать рециркуляторы(обеззараживатели воздуха), установят дозаторы с антисептиком для рук. Плюс строгий масочный режим.

При этом если позволяет погода, церемонию вручения аттестатов вообще рекомендуют проводить на открытом воздухе. В сами школы родителей учеников допускать не будут, чтобы избежать столпотворения, для них будут вести онлайн-трансляцию праздника.

Напомним, в Москве отмечают рост числа новых заболевших коронавирусом. +7704 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. 1673 из них госпитализированы. 506 пациентов находятся на ИВЛ.

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