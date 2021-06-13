В Москве 6-летний мальчик вывалился из катера и упал под винты: «Катались на водных лыжах»

Популярная забава закончилась трагедией Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейный заплыв на водных лыжах на Москве-реке в районе Строгино закончился трагедией.

- Этим утром семья решила покататься на водных лыжах, наняв катер, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Отец мальчика встал на лыжи, мама с 6-летним сыном сели в сам катер. По предварительной информации, во время движения катер подпрыгнул, ребенок не удержался и выпал за борт, угодив прямо на винты.

Мальчика удалось достать из воды. Но приехавшие на вызов врачи уже ничем не могли помочь - ребенок получил слишком серьезные травмы.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. Следователи выясняют, кто разрешил взять маленького ребенка на борт катера и какие меры безопасности соблюдались во время движения.