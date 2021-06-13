На севере Москвы загорелся караоке-клуб, в котором находились около 30 человек

Вечером в воскресенье, 13 июня, на севере Москвы загорелся караоке-клуб «Терем Клаб».
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Вечером в воскресенье, 13 июня, на севере Москвы загорелся караоке-клуб «Терем Клаб». Заведение находится в Керамическом проезде, неподалеку от станции метро Бескудниково.
Как сообщает источник kp.ru в оперативных службах города, в момент начала пожара в здании находилось около 30 человек - сотрудники заведения и гости. Всем удалось самостоятельно покинуть клуб еще до приезда спасателей.
- По предварительным данным очаг пожара находился в зоне кухни, - рассказал источник.
Тем временем в МЧС уточняют, что общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
- В 19:06 пожар удалось локализовать, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе столичного управления МЧС. - Сообщений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.
«КП» следит за развитием событий.