На севере Москвы загорелся караоке-клуб, в котором находились около 30 человек

Вечером в воскресенье, 13 июня, на севере Москвы загорелся караоке-клуб «Терем Клаб». Фото: Кадр видео

Вечером в воскресенье, 13 июня, на севере Москвы загорелся караоке-клуб «Терем Клаб». Заведение находится в Керамическом проезде, неподалеку от станции метро Бескудниково.

Как сообщает источник kp.ru в оперативных службах города, в момент начала пожара в здании находилось около 30 человек - сотрудники заведения и гости. Всем удалось самостоятельно покинуть клуб еще до приезда спасателей.

- По предварительным данным очаг пожара находился в зоне кухни, - рассказал источник.

Тем временем в МЧС уточняют, что общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

- В 19:06 пожар удалось локализовать, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе столичного управления МЧС. - Сообщений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

«КП» следит за развитием событий.