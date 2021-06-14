Из коттеджа в Одинцово украли 20 бутылок алкоголя и шкуру оленя

Воров объявили в розыск, а следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража с незаконным проникновением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограбление в «лучших» русских традициях произошло в подмосковном Одинцово, в садовом товариществе «Назарьево», где расположен дом 61-летней женщины. Она уезжала по делам в город, когда неизвестные проникли в ее жилище.

Действовали стандартно: перемахнули через забор и ломиком отжали пластиковое окно. Уже внутри грабители поняли, что брать у пенсионерки особо нечего - никаких драгоценностей и сбережений в доме не оказалось. Зато нашелся приличный запас алкоголя. Недолго думая воришки сложили все приглянувшиеся бутылки со спиртным в мешок и уже собирались на выход, как вдруг заметили большую шкуру оленя. Пройти мимо такого трофея грабители не смогли и забрали добычу с собой.

«Ранним утром 61-летняя гражданка вернулась в свой загородный дом. Зайдя внутрь, женщина сразу заметила, что порядок в доме нарушен, а из гостиной пропала шкура оленя размером 1 на 2 метра. Женщина стала осматривать шкафы и полки и не обнаружила 20 бутылок алкоголя. Тогда пенсионерка поняла, что ее ограбили и бросилась звонить в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Прибывшие на место оперативники зафиксировали похищенное имущество, осмотрели дом и прилегающие улицы. Каких-то улик, которые бы помогли задержать грабителей-пьяниц по горячим следам обнаружено не было. Воров объявили в розыск, а следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража с незаконным проникновением. Зачем преступникам понадобилось столько алкоголя и шкура оленя, в настоящий момент неизвестно.