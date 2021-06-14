«Мегаспорт» в Москве могут закрыть из-за концерта группы «Звери»

Столичный «Мегаспорт» могут закрыть из-за концерта группы «Звери», который прошел 12 июня 2021 года. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столичный «Мегаспорт» могут закрыть из-за концерта группы «Звери», который прошел 12 июня 2021 года. Контролеры ОАТИ выявили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте.

- Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток, - сказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В соцсетях появились видео, где видно, что на концерт пришли несколько тысяч человек. У фанатов по этому поводу только восторженные комментарии, а вот у контролирующих органов — нет.

- Вчера будто вернулись в детство и юность, где были «Звери» и никакого коронавируса. С каждым аккордом, с каждым куплетом и словом вернулись, - написал в соцсетях фанат Андрей Лебедь.

Дополнительный мониторинг соцсетей выявил грубые нарушения требований дистанцирования и использования масок и перчаток.

- Представители администрации будут вызваны в Объединение для составления протокола, - рассказал Дмитрий Воронков, заместитель начальника ОАТИ.

Накануне стало известно, что закрыть могут и концертный зал Music Media Dome, где выступала группа HAMMALI & NAVAI. За данные нарушения собственнику грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью людям, то штраф может быть увеличен до 1 млн рублей или приостановление деятельности концертного зала на срок до 90 суток.

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