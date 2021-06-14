Макдональдс и два магазина в «Афимолле» могут закрыть из-за за нарушения социальной дистанции

В магазинах необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. Фото: Михаил ПАТЛИС

Новые постановления властей об усилении контроля мер безопасности, видимо, прочитали не все предприниматели. В магазинах и кафе продолжают нарушать — посетителям разрешают не соблюдать дистанцию 1,5 метра, не все носят маски. А сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы фиксируют все нарушения. Очередной рейд 14 июня прошел по торговым центрам Москвы.

Ресторану McDonald's на улице Мясницкая грозит закрытие на срок 90 суток или штраф до 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19.

- Выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений, - рассказал Андрей Поплавский, главный инспектор ОАТИ.

За нарушения мер против COVID-19 могут закрыть, несколько магазинов и салон красоты в ТЦ «Афимолл».

- В магазинах непродовольственных товаров отсутствовало оборудование по обеззараживаю воздуха, работникам не измеряли температуру, - рассказала ВРИО заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Боева.

Составленные протоколы будет отправлены в суд, где будут приняты решения: либо административное наказание в виде штрафа, либо приостановление деятельности на 90 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мегаспорт» в Москве могут закрыть из-за концерта группы «Звери»

Дворцу спорта грозит штраф до 1 миллион рублей (подробнее)

Как будут работать ЗАГСы и МФЦ в Москве с 15 по 20 июня 2021: Власти рассказали о регистрации брака и записи для непривитых от коронавируса

В работу ЗАГСов и МФЦ в Москве пришлось внести изменения из-за ограничений, введённых с 15 по 20 июня 2021 года (подробнее)