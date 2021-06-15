Тележурналист Баженов считает правильным решение об изменении правил проката электросамокатов в Москве

Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ

Дептранс Москвы ужесточил правила проката электросамокатов. Согласно решению департамента такой транспорт должен автоматически снижать скорость вблизи парков. Тележурналист Тимофей Баженов считает эти меры своевременными.

В последнее время в столице увеличилось количество случаев наезда самокатчиков на пешеходов. Чаще всего происшествия происходят, потому что водители самокатов превышают допустимую скорость. Столкновение на высокой скорости может привести к трагическим последствиям. Больше всего могут пострадать дети и пожилые люди. Решение Дептранса Москвы о принудительном снижении скорости арендованных самокатов поможет снизить риски несчастных случаев. Тимофей Баженов согласен с этим.

«Самокаты - это перспективный вид индивидуального городского транспорта, - отметил журналист. - Они современны и экологичны, но при скоростной езде необходимо в первую очередь думать о безопасности окружающих».

Популярность самокатов в столице набирает обороты. Только за первые два месяца 2021 года на них было совершено 2 миллиона поездок. Для сравнения: в 2020-м такое же количество поездок - за весь год. Передвигаясь по городу на самокате, необходимо помнить, что комфортная скорость для езды в общественных местах - 15 - 20 километров в час. Владельцев личных самокатов тоже просят придерживаться правил по ограничению скорости. Превышать скорость можно только там, где нет людей и нет риска навредить пешеходам.

Тимофей Баженов подчеркнул, что к езде на самокатах надо подходить со всей ответственностью. Нужно помнить о безопасности окружающих. Решение Департамента транспорта Москвы о принудительном снижении скорости, по мнению Баженова, поможет сохранить здоровье и психологический комфорт как пешеходов, так и водителей транспортных средств.