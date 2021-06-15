Собянин: «Для пациентов с COVID в Москве развернуто более 16 тысяч коек»

Дополнительный стационар открылся в больнице имени Филатова
Фото: Иван МАКЕЕВ
Коронавирус пока не сдаётся. Из-за сложной ситуации ближайшая неделя в столице объявлена выходной. Вновь начали действовать некоторые ковидные ограничения. При этом медики продолжают готовить дополнительные места для зараженных пациентов.
Сегодня, 15 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова на Вешняковской улице. Ранее с 27 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года здесь уже принимали ковидных больных. Теперь больница вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19.
«В Москве объявлена неделя нерабочих дней, но это нерабочие дни не для медиков, которые борются с COVID, - сказал Сергей Собянин. - За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80 процентов. И на 70 процентов увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. Поэтому мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек. Одна из них - Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с COVID. Сегодня она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией».
По его словам, больница продолжает оказывать всю необходимую помощь, в том числе и при обычных экстренных вызовах, проблемах с сердечно-сосудистыми болезнями. Эта работа продолжается, несмотря на непростую ситуацию с пандемией.
«В нерабочие дни нужно минимизировать контакты с людьми, чтобы разорвать цепочку заболеваний, рост заражений, - обратился Собянин к горожанам. - Но еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких».
Больница № 15 имени Филатова рассчитана для лечения жителей с подозрением на COVID-2019 или с подтверждённым диагнозом. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины.
В 3 корпусах, включая роддом, и во временных отделениях (родерах) около больницы открыли 1 877 коек для приёма ковидных пациентов, включая 162 койки реанимации.
В клинике используют:
- 5 аппаратов КТ;
- аппарат МРТ;
- 192 стандартных и 36 портативных аппаратов ИВЛ;
- 6 аппаратов ЭКМО;
- анализаторы газов крови (КЩС) и электролитов;
- 15 аппаратов заместительной почечной терапии;
- 22 аппарата искусственной почки;
- 4 стационарных и 13 передвижных рентген-аппаратов.
Имеются иммунохимический анализатор Cobas е 411 для диагностики на инфекции, гормоны, прокальцитонин, интерлейкин, а также ангиографический комплекс.
На 13 июня 2021 года в больнице лечились 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе:
- на кислороде вне реанимации – 19 человек;
- в реанимации – 12 человек;
- на ИВЛ – 11 человек,
- на ЭКМО – 1 человек.
ЦИФРЫ
Сегодня в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто более 16 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах.
Пациентов с Covid-19 принимают 25 больниц. Среди них:
- 5 резервных госпиталей;
- больница № 40 (Коммунарка);
- инфекционные больницы № 1 и № 2;
- детская инфекционная больница № 6;
- детская больница имени Башляевой;
- НИИ скорой помощи имени Склифосовского;
- больницы - № 67 имени Ворохобова, № 15 имени Филатова, имени Юдина, имени Мухина, имени Давыдовского, имени Спасокукоцкого, № 52, № 4;
- МКЦИБ «Вороновское» и др.
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