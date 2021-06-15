Массовые мероприятия запретили проводить в Подмосковье до 15 июля

В Московской области, как и в столице, растет количество заболевших коронавирусом. Не реагировать власти области не могли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московской области, как и в столице, растет количество заболевших коронавирусом. Не реагировать власти области не могли. Губернатор Андрей Воробьев принял решение запретить все массовые мероприятия на ближайший месяц.

- Андрей Воробьев дал поручение запретить проведение массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. Это вызвано ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, - значится в сообщении пресс-службы Правительства Московской области.

Напомним, что несколько дней назад Роспотребнадзором было принято решение отменить фестиваль «Нашествие-2021». Рок-фестиваль должен был состояться с 30 июля по 1 августа 2021 года. Чтобы избежать динамики роста заболевания коронавирусом в Московской области, решили отменить массовый фестиваль.

- Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным, - рассказали организаторы фестиваля.

Напомним, что вчера губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры.

- С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания, - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима, как водителей, так и пассажиров. За нарушение будут выписываться штрафы: для граждан - от 1000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей.

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