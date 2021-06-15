Лифт с рабочим рухнул с 14 этажа в высотке бизнес-класса в Москве

В момент обрушения лифта в шахте находился сотрудник ремонтной бригады Фото: Иван ВИСЛОВ

В Останкинский район Москвы днем 15 июня выезжали экстренные службы. Здесь в высотке на Академика Королева, 10, что возле входа в парк «Останкино», рухнул лифт. ЧП случилось, когда с кабиной проводили ремонтные работы.

— Наши сотрудники выезжали на место, оказывали помощь управляющей компании в устранении последствий, — дали лаконичный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Как стало известно kp.ru, в момент обрушения лифта в шахте находился сотрудник ремонтной бригады. Кабина была между 13 и 14 этажом — всего же в доме 21 этаж. Что-то произошло с конструкцией, и она полетела вниз. Лифтер погиб.

В управляющей компании «ТСН 7 Небо» журналисту «Комсомольской правды» подтвердили факт инцидента, но от комментариев отказались.

Следственный комитет пока не отреагировал. Но обычно, в подобных случаях возбуждают уголовное дело о нарушении требований охраны труда или за нарушение правил проведения строительных работ. По статьям грозит до четырех или до пяти лет колонии соответственно.

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