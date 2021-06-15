Тверскую закроют на ремонт в ближайшую пятницу, 18 июня 2021

Технология позволяет заменить дорожное полотно на отрезке длиной 1,5 километра в максимально сжатые сроки
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Обещанный дорожный ремонт на Тверской улице начнётся уже в предстоящие выходные. Напомним, ранее перекладку асфальта планировали провести с 11 по 14 июня 2021. Но из-за сильных дождей все отложили. Теперь стали известны новые даты ремонта.
- Замена асфальтового покрытия на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - пройдет с 23.00 18 июня до 5.00 21 июня, - сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Движение автотранспорта на этом участке будет полностью перекрыто.
Обратите внимание: в некоторых соседних переулках временно запустят двустороннее движение. Для этого уберут все парковки.
Схема перекрытий опубликована здесь.
Во время перекрытия улиц:
- 49 тысяч квадратных метров асфальта уложат по бесшовной технологии – «единым ковром» одновременно по всей ширине проезжей части;
- обновят бордюрный камень;
- приведут в порядок смотровые колодцы и дождеприёмники решётки;
- заново нарисуют разметку.
Технология позволяет заменить дорожное полотно на отрезке длиной 1,5 километра в максимально сжатые сроки. Иначе ремонт на такой огромной площади занял бы более недели.
КСТАТИ
По такой же технологии обновляли покрытие на этом участке в 2017 году. В итоге дорожное полотно продержалось без ремонта четыре сезона. А для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц Москвы закроют для машин на три дня
Коммунальщики полностью заменят дорожное покрытие (подробнее)