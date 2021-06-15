В «Зарядье» загорают на лавочках, а в торговых центрах не носят маски: как в «длинные выходные» живет Москва

Во дворе на Бескудниковском бульваре женщина катает на качелях детей. Фото: Алиса ТИТКО

В столице начались нерабочие дни, объявленные на период с 15 по 19 июня 2021 года, с сохранением заработной платы для работников. В эти «длинные выходные» ограничили ряд активностей и усилили контроль за масочно-перчаточным режимом. «КП» посмотрела, как в «длинные выходные» живет Москва.

В перчатках жарко

Нерабочие дни отразились с самого утра на загруженности дорог – пробки всего два балла. В столичном метро стало свободнее – видимо, часть москвичей все же осталась работать на «удаленке».

- Мы получили предписание от и.о. главного санитарного врача по Москве о обязательном ношении масок и перчаток, о дезинфекции в общественном транспорте. И говорим пассажирам, что сейчас лучше поберечься и не ездить по городу без крайней необходимости, - прокомментировали в Департаменте транспорта Москвы.

При входе на станции «Верхние Лихоборы» пассажиры заходят в масках, но перчатки надевают не все - жарко, на улице +25 градусов.

Обращаю внимание, что во дворе на Бескудниковском бульваре женщина катает на качелях детей.

- Так не запрещали же во дворах гулять детям, это в парках все спортплощадки и качели обмотали лентами. Мы вчера были на Речном вокзале - там все в лентах, только можно гулять, - рассказывает москвичка Наталья.

В столичных парках действительно можно гулять, но ограничен доступ к качелям, лавочкам и аттракционам. Вот только в парке «Зарядье» об ограничениях не слышали. Фото: Алиса ТИТКО

Звери ждут, а на лавочках сидят

Некоторые развлечения попали под запрет. Закрылся Московский зоопарк. Панды и обезьяны сразу же стали скучать без посетителей. А мамы с детьми читают на входе зоопарка вывеску «закрыто» и уходят.

- Ладно, потом придем. Главное, что не жесткий локдаун, все-таки частичные ограничения. В магазин можно идти, в спортзал можно, в парк можно, - говорит москвичка Алина.

В столичных парках действительно можно гулять, но ограничен доступ к качелям, лавочкам и аттракционам. Вот только в парке «Зарядье» об ограничениях не слышали. Москвичи активно гуляют, сидят и даже спят на лавочках - оно понятно, потому что жарко. Но в указе мэра Москвы написано «... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок...».

Москвичи активно гуляют, сидят и даже спят на лавочках - оно понятно, потому что жарко. Фото: Алиса ТИТКО

- Территория парка и павильоны открыты и работают по графику. Однако мы рекомендуем нашим посетителям носить маски и перчатки в павильонах, соблюдать социальную дистанцию, не пользоваться детской площадкой и не сидеть на лавочках. Соответствующее объявление звучит на территории парка и опубликовано на главной странице нашего сайта. Кроме этого, сотрудники парка и ФГУП «Охрана» Росгвардии регулярно патрулируют парк и напоминают посетителям о мерах предосторожности, - прокомментировали в парке «Зарядье».

Как удалось выяснить "КП" контролировать людей, чтобы они не сидели на лавочках будут сотрудники полиции. Штраф положен 4 000 рублей.

В торговых центрах и кафе нарушают

Захожу в торговый центр «Охотный ряд». Здесь раньше нельзя было пройти без маски и термометрии.

- Не пропускаем без проверки ни одного человека. В этом плане у нас никаких новшеств в работе, - говорит на входе торгового центра охранник.

Иду с другого входа, а там можно пройти без измерения температуры. В самом торговом центре люди ходят по-разному: кто-то в масках, кто спускает их на подбородок, а кто-то совсем без защитных средств.

В ТЦ «Охотный ряд» нельзя было пройти без маски и термометрии. Фото: Алиса ТИТКО

- За всеми не уследить. Делаешь замечание - надевают маски, а потом снова снимают, - оправдывается охранник.

Накануне была проверка в «Афимолле» и контролеры отметили, что охранники расслабились и могли пропустить без маски покупателей. Несколько магазинов могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения мер безопасности.

На Красной площади собирают павильоны для книжного фестиваля, прогуливающихся людей не так уж и много.

Захожу в ГУМ. На входе охранник сказал надеть маску, но температуру мерять не стал. Магазин практически пустой, мамы с детьми покупают мороженое, при этом масок нет ни у кого из членов семьи.

- В них невозможно дышать, - говорит женщина.

ГУМ практически пустой, мамы с детьми покупают мороженое, при этом масок нет ни у кого из членов семьи. Фото: Алиса ТИТКО

На Патриарших прудах в это время закрыли кафе Gucci из-за нарушений социальной дистанции.

- При входе в кафе посетители находились без масок и перчаток, не соблюдалась посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствовала разметка внутри заведения, не проводилась термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда, - заявила представитель Роспотребнадзора Олеся Суюсанова.

В новом формате должны работать кафе и рестораны - закрываться после 23.00. Но некоторые заведения, несмотря на запреты, нарушают.

На Патриарших прудах в это время закрыли кафе Gucci из-за нарушений социальной дистанции. Фото: Алиса ТИТКО

- Был получен сигнал и зафиксировано обслуживание посетителей после 23.00 рестораном «Levantine», находящемся в бизнес-центре «Lotte Plaza» на Новинском бульваре. К данному заведению было много вопросов и ранее, в период действия предыдущих ограничений. Продолжали обслуживать клиентов и в ресторанах «Кофемания», «Бараshka». Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение, - рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Теперь заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на три месяца.

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