Солист рок-группы «Пилигрим» хочет восстановить в Подмосковье легендарную усадьбу Быково

Дворец в поселке Быково - излюбленное место для фотосессий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный дворец усадьбы Быково в Раменском районе Подмосковья поистине напоминает крепость.

Во-первых, потому, что стоит он, как кремль, на высоком холме в окружении дубового леса и самодельных прудов.

Во-вторых, попасть в это величественное (но, увы, разрушающееся) здание обычный прохожий не может. Бывшее графское владение стережёт охранник и денег у туристов не берёт.

В-третьих, заброшенный дом XVIII века окутан всяческими тайнами и легендами. Особенно это касается подземных ходов, в которых якобы были спрятаны сундуки с сокровищами. На самом деле, всё гораздо прозаичнее - чтобы не мозолить глаза хозяевам и не мельтешить в саду, по этим мрачным коридорам ходили слуги (например, перенося еду из здания столовой в главный дом усадьбы).

Резные потолки на одном из этажей. Сейчас в помещения дворца не пускает охрана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также много говорят и о том, что заходить в баженовский дворец опасно, потому как ещё десять лет назад в нём располагался туберкулезный санаторий (№5). По поводу санатория - это, конечно, правда. А вот по поводу вредности... Открытую форму болезни здесь перестали лечить в 1966 году. С тех пор заведение специализировалось на реабилитации больных туберкулёзом кости, что незаразно. Кроме этого, в главном доме усадьбы была библиотека и её посещали местные жители. Для детей в этом здании проводили всевозможные утренники. И ни один из них инфекции не подцепил.

Активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) считают, что чиновники нарочно придумали такую страшилку, чтобы отпугнуть от шедевра архитектуры сталкеров и туристов. В Быково они едут целыми толпами.

В главном здании туберкулёзного санатория размещалась библиотека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КТО СКАЗАЛ МЯУ?

525-я маршрутка, бодро тронувшись от станции метро «Котельники», на Новорязанском шоссе упирается в километровую пробку и тащится в сторону Жуковского как черепаха.

Фотокорреспондент «КП» Михаил Фролов с улыбкой сообщает, что нам нужна остановка с забавным названием «Керосиновая лавка». От неё совсем немного пройти пешком. И вот тебе белокаменная Владимирская церковь с изогнутыми маршевыми лестницами и двумя одинаковыми колокольнями (слева и справа от фасада). Она была построена в неоготическом стиле в память о Марии Измайловой (это внучатая племянница императрицы Елизаветы Петровны). Второй этаж для посетителей закрыт, а вот на первом два-три раза в неделю проходят службы.

Теперь этот дворец хочет выкупить предприниматель и музыкант Андрей Ковалёв. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальше посёлок кончается. И широкая тропа уводит вас в лес мимо угольной котельной и турников к небольшому заросшему пруду. Оттуда, с берега, за вековыми кронами уже можно увидеть тот самый дворец. Три минуты ходьбы - и он уже весь перед вами. С фамильным гербом, часовой башней, колоннами, арками. Издалека напоминает чью-то нехилую резиденцию. Однако вблизи видно, что здание очень сильно поизносилось. Балконы поросли зеленью. Многие архитектурные элементы почернели от времени. Вазоны разбиты. Карнизы покрылись трещинами.

Фотографироваться возле здания на территории никто не запрещает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угрюмый охранник, сидевший у крыльца со сканвордным журналом, даже слушать нас не захотел.

- Внутрь посторонним нельзя.

Зато усадебная кошка, прошмыгнувшая из старинных дворянских дверей, была вовсе не прочь попозировать на бетонных перилах специально для Миши. Жаль, разговаривать не умеет. А то бы мы ее расспросили, как сейчас выглядят внутренние интерьеры её жилища.

Несколько лет назад (в 2013 году, например) их состояние, на беглый взгляд обывателя, можно было считать удовлетворительным. Охранники за пятьсот рублей запросто пропускали всех желающих и даже разрешали устраивать в залах фотосессию. На фоне резных потолков, старинных люстр, шелковых обоев и деревянного декора.

Владимирская церковь в поселке Быково (Раменский район). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воровать всё равно особо нечего. После революции много ценностей было утрачено. От каких-то мелочей вроде посуды до шикарного белого рояля, который вынесли неизвестные из голубой гостиной, оформленной в византийском стиле.

На усадебной территории (площадью 30 га) почти все объекты также оказались разрушены. Среди них - беседки, конюшня, кузница, оранжерея, павильон Эрмитаж. Проще, наверное, сказать, что именно сохранилось. И это - белокаменная ротонда посреди круглого пруда, возведённая на небольшом островке. Подъездная лестница для карет (построенная в стиле барокко). Несколько усадебных вазонов. Да две старинных скамейки, восстановленных на средства волонтеров проекта «Возрождение усадьбы Быково». У неё, у усадьбы, даже свой канал в инстаграме есть (группа единомышленников проводит на территории субботники, сажает цветы, рассылает петиции и письма по разным инстанциям, требуя у государства защитить объект культурного наследия, - прим. авт).

Оплатить реставрацию государство не может. Однако есть другие варианты.

Церковь Владимирской иконы Божьей Матери в Подмосковье была построена в память о Марии Измайловой (Нарышкиной). Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЖАЛЬ ЭТО МЕСТО, НА ДУШЕ БОЛЬНО...»

Так уж выходит, что вся надежда опять на частного инвестора, который должен оказаться не только богатым, но и сознательным. Придёт, понимаешь, с целым мешком денег, спасёт барский дом, откроет в нём какой-нибудь театр или музей и, прослезившись от собственной щедрости, отворит двери для посетителей. У нас ещё таких людей меценатами называют.

И самое интересное, что они есть.

Конкретно усадьбу Быково хочет выкупить известный музыкант, солист рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалёв.

В наши дни во Владимирской церкви службы проходят два-три раза в неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшое отступление.

Бизнесом он начал заниматься ещё в 1979 году, изготавливая из-под полы мебель на заказ. Две недели работы над каким-нибудь сосновым буфетом оценивались в 350 рублей (больше, чем две месячных зарплаты инженера). Потом был первый кооператив. В 90-е годы промышленный концерн. Сделки с недвижимостью. Ковалёв стал чиновником, депутатом. Увлекаясь хэви-металом, проводил рок-фестивали. Написал более 600 песен в различных жанрах.

И параллельно своим занятиям все эти годы очень любил старину и всё, что связано с антиквариатом.

Один из прудов усадьбы Быково. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я готов поучаствовать в аукционе и выкупить усадьбу Быково, - сообщил он «Комсомольской правде» по телефону. - И это никакой не бизнес. Мне просто очень жаль это место. На душе больно. Некоторые СМИ написали, что я хочу взять эти земли в аренду на 49 лет по губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья» (эта программа имеет крайне льготную ставку - всего 1 рубль за 1 кв. м. в год, но при этом арендатор обязуется в течение семи лет полностью восстановить памятник архитектуры, - прим. авт). Это не так. В программе идёт речь об объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области. Быково в этот список не входит. С его статусом возникли некоторые проблемы.

По информации «КП», Минимущество РФ ещё в 2003 году передало объект в пользование Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры, - прим. авт), но распоряжение оказалось невыполненным.

Кошка живет в бывшем дворце Воронцова-Дашкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

То есть одни передали, а другие не приняли. Получается, как в том простоквашинском доме, «живите, кто хотите?»

- Прежде чем проводить аукцион, нужно навести порядок в документации, - согласился Ковалёв. - Насколько мне известно, этим сейчас занимаются и к концу 2021 года можно будет обсудить этот вопрос более предметно.

Главный дом усадьбы Быково стоит на высоком холме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что солист группы «Пилигрим» уже выкупил один подобный объект в 2018 году. Речь идёт об усадьбе Гребнево в Щёлковском районе Подмосковья. Предприниматель отвалил за неё 80 млн рублей, заявив, что восстановление этого объекта станет теперь делом всей его жизни. Хотя и позднее добавил, что «по-хорошему это ему должны были доплатить» (настолько в ужасающем состоянии оказалась усадьба).

Работы по восстановлению сейчас ведутся. За капитальный ремонт двух небольших флигельков пришлось заплатить 200 млн руб. А для реставрации всего объекта (вкупе) понадобится около 3 млрд руб.

Надпись в основании герба переводится как «верность всегда непоколебима». Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом о какой-то дальнейшей выгоде речи не идет. На территории усадьбы Гребнево бизнесмен планирует открыть несколько музеев (выставлять в них будет и свои личные экспонаты тоже, одна коллекция рыцарских лат чего стоит), пару-тройку выставочных залов и даже частный театр.

Примерно тот же сценарий будет ждать и Быково, если, конечно, аукцион состоится и победит в нём именно Ковалёв.

Восстановить здание дворца еще можно, однако состояние его с каждым годом становится только хуже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

Усадьба Быково, Раменский район, Московская область.

Площадь - 30 га.

Строительство - 1770-е - 1850-е годы.

Архитекторы - Василий Баженов, Бернар Симон.

Стили - классицизм, неоренессанс, русская готика.

Состояние - аварийное.

По одной из версий, главный дом усадьбы был построен по проекту Баженова, однако документальных подтверждений этому нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцы - представители рода Воронцовых, затем Измайловых, с 1800 года - Иван Воронцов-Дашков, далее - отец и сын Ильины.

Что располагалось внутри после революции - детская колония, школа подрывников, туберкулёзный санаторий.

Крупные пожары - в 1991 году и в 2007-м.

Как добраться - от станции метро «Котельники» на маршрутке 525к (остановка «Керосиновая лавка») или на машине по Новорязанскому, а затем по Быковскому шоссе в сторону Жуковского (координаты для навигатора - 55.608063, 38.049129).

Перила почернели от времени, балконы и крыша зарастают зеленью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помочь погибающей усадьбе могут только частные инвесторы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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