В столице выпустят методичку «Как вернуть детей из соцсетей»

Евгений Нифантьев. Фото: Галина БРОДСКАЯ

Методическое пособие для родителей «Как вернуть детей из соцсетей» составят из практических советов экспертов - детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками. Они помогут родителям найти новые варианты досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы «зависанию» в интернете.

«Необходимо развивать инфраструктуру для детей, чтобы творческие кружки и спортивные секции становились более доступными, - отметил Евгений Нифантьев. - Но не стоит забывать и о родителях. Хочется помочь им найти правильный подход к ребенку, чтобы заинтересовать его активностями реального мира. Тогда он не будет заменять живое общение соцсетями, а игры с друзьями на свежем воздухе - виртуальными».

Выводы члена Общественной палаты о причинах погружения в соцсети подтверждает Ольга Бочкова, детский психолог и основатель «Академии безопасности». Она уточнила, что дети «уходят» в социальные сети, когда родители не предлагают им достойной альтернативы.

«Пребывание в сети - это попытка очень быстро получить впечатления, - отметила эксперт. - И все соцсети настроены на то, чтобы удовлетворять эту потребность. При этом детям сегодня не хватает общения с родителями. И если взрослые придумают какое-то развивающее совместное занятие с элементами развлечения, те же настольные игры, то это будет для детей намного интереснее, чем прокрутка ленты в сети».

По ее словам, простое ограничение времени сидения за компьютером не приведет к положительному эффекту, поскольку ребенок не умеет, как взрослый, заполнять свой день активностями.

«Нужно просто составить для него такой график, в котором естественным образом на гаджеты останется минимум времени, - рассказала Ольга Бочкова. - И особенно это важно летом. Как это сделать? У него должно быть расписано, что он делает с утра, что - после завтрака, а что - в обед. Если ему предложат пойти вместе в бассейн, на горки, на батуты, он обрадуется, да еще и друзей с собой позовет».

Методическое пособие выйдет в июле и будет распространяться в учреждениях дополнительного образования, в общественных организациях по работе с детьми и на тематических встречах с участием Евгения Нифантьева.