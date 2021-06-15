В Щелкове задержали чиновницу, которая собрала с местных бизнесменов взяток на 700 тысяч рублей

Екатерина Евстафьева последние несколько лет возглавляла управление потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы

В подмосковном Щелкове продолжаются задержания чиновников из городской администрации, которых обвиняют в коррупции. Длинный список арестованных в течение последних полутора лет пополнился миловидной блондинкой. 33-летняя Екатерина Евстафьева последние несколько лет возглавляла управление потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы Администрации городского округа Щелково.

- Женщине предъявлены обвинения по статье «Получение взятки». Известно о нескольких эпизодах, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

В данный момент суммарно известно о взятках на 700 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги Евстафьева получала от местных бизнесменов. «В благодарность» за содействие в работе.

- Например, один предприниматель был вынужден дать взятку, чтобы ему было разрешено провести на территорию города ярмарку, - отметил наш собеседник.

После возбуждения уголовного дела Евстафьеву объявили в розыск, но женщина поспешила сама явиться в органы следствия.

Стоит отметить, что ранее по аналогичным эпизодам был арестован бывший депутат городского поселения Алексей Яковлев. «Комсомолка» в марте 2021 года первой сообщила о его задержании - в следствии считают, что только с одного бизнесмена он получил за «покровительство» 1 млн рублей. К слову, до этого Яковлев фигурировал в о всероссийских новостях как муж скандальной певицы Оксаны Яковлевой. Эпатажная девица в свою очередь «прославилась», когда для съемок своего клипа перекрыла МКАД, а затем записала для соцсетей ролик, как в гимнастерке и трусиках вертится на шесте для стриптиза под «Смуглянку-молдаванку».

Впрочем, аресты щелковских чиновников начались еще в конце 2019 года. Тогда после получения взятки в два миллиона рублей был арестован бывший глава района Алексей Валов. В тот же день арестовали и замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое занимается оказанием ритуальных услуг и контролирует работу кладбищ, Георгия Волосевича. Как выяснило следствие, тот ежемесячно получал от местных частников-ритуальщиков до 500 тысяч рублей.