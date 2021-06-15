Машины плывут по Измайловскому шоссе: какие последствия сильного ливня с грозой 15 июня в Москве

По прогнозу синоптиков, дождь с грозой будет до 22.00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный дождь днем 15 июня обрушился на Москву, но только на северную и центральную части. Москвичи сообщают, что в Отрадном и Бибирево проливной дождь, подтоплены стоянки и дворы.

- Из-за теплого циклона в небе кое-где сформируются отдельные массивы кучево-дождевых облаков. Дождь будет кратковременным, не исключена гроза. При этом температура воздуха в столице +26… +28 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Машины плывут в 1-м Кирпичном переулке на Измайловском шоссе, трудно проехать на некоторых участках Дмитровского шоссе.

- Плывем. Не помню такой большой воды, - написал москвич Андрей Мишин.

Подтопления и в районе Одинцово - на Садовой улице, и на Юбилейной улице в Мытищах.

- По прогнозу синоптиков, дождь с грозой будет до 22.00. Будьте внимательными за рулем и избегайте резких маневров, - порекомендовали водителям в Департаменте транспорта Москвы.

В метеообюро "Фобос" сообщают, что локальные ливни и грозы в столице пройдут во вторник-среду, а в четверг-пятницу ожидается солнечная и сухая погода. Преобладающая дневная температура +24… +27 градусов.