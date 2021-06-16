У мужчины в московской пробке украли 9 млн рублей

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О знаменитых московских пробках ходят легенды далеко за пределами столицы. В дорожных заторах случается всякое, от небольших ДТП до серьезных драк между водителями и различного членовредительства. А несколько дней назад в одной из таких пробок произошло дерзкое ограбление, достойное криминальных боевиков.

Вечером безработный 44-летний Иван В.* ехал за рулем своей «KIA» и остановился на светофоре на проспекте Андропова в Москве. Внезапно, двери его автомобиля открылись и в машину сели трое мужчин, вооруженных пистолетом. Неизвестные стали угрожать водителю оружием и требовать отдать все ценное, что у него есть. Другого выхода у мужчины не было, опасаясь за свою жизнь Иван согласился и передал грабителям портфель, в котором лежала крупная сумма денег. Получив сумку, вооруженные люди сразу выбежали из машины и скрылись в неизвестном направлении.

«В полицию обратился безработный житель Подмосковья 44-летний Иван В.* Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой ограбления. Инцидент произошел на светофоре в районе одного из домов на проспекте Андропова. Трое неустановленных мужчин с пистолетом сели в машину к потерпевшему и под угрозой оружия забрали у водителя сумку с 9 000 000 рублей, после чего выбежали из машины и скрылись», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит установить личности и задержать грабителей, а также выяснить, как налетчики узнали о том, что мужчина будет перевозить крупную сумму денег. Откуда у безработного жителя Подмосковья оказались 9 млн рублей наличными и куда он их вез в настоящий момент неизвестно. Ведется следствие.