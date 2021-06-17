Яндекс.Лавка доставит SIM-карты Tele2 за 10 минут

Приобрести SIM-карты Tele2 могут пользователи Яндекс.Лавки в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Для покупки SIM-карты в приложении Яндекс.Лавка необходимо зайти в разделы каталога «Дом, милый дом» – «Полезные мелочи» – «SIM-карты». При заказе на сайте lavka.yandex.ru можно просто ввести запрос в поисковую строку сервиса. После этого останется добавить SIM-карту в корзину и оформить заказ. Активация SIM-карты осуществляется самостоятельно с помощью приложения «Мой Tele2».

Жители Московского региона смогут приобрести в Яндекс.Лавке SIM-карту с тарифным планом «Мой онлайн» со скидкой: за 200 рублей покупатель получит SIM-карту с балансом 300 рублей. Узнать подробности предложения «Мой онлайн» можно в личном кабинете и на сайте оператора.

Ранее Tele2 первой на телеком-рынке заключила прямой договор с платформой Яндекс.Маркет. Также компания увеличивает долю продаж на крупнейших маркетплейсах и в сетях федеральных партнеров. В их число входят Wildberries, «Магнит», «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Почта России». Tele2 фиксирует рост подключений через партнерские каналы в столичном регионе: по итогам первых четырех месяцев текущего года было продано на 68% больше SIM-карт, чем за аналогичный период 2020 года.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2:

«Мы продолжаем увеличивать присутствие в цифровых каналах и охватили почти все крупнейшие онлайн-площадки, где клиенты могут включить в свой заказ и SIM-карту. У покупок с помощью сервиса Яндекс.Лавка есть козырь – партнеры смогли сократить время доставки до 10 минут. Традиционно SIM-карты относят к категории товаров, при заказе которых клиент ориентируется прежде всего на продукт, цену и бренд, а вот время доставки отходит на второй план. Однако у всех бывают ситуации, когда карта нужна здесь и сейчас – новый канал в Яндекс.Лавке закрывает именно эту потребность. Со стартом на двух площадках Яндекса мы охватываем разные сценарии подключения: и когда клиент за считанные минуты получает SIM-карту вместе с корзиной продуктов, и когда он заказывает карту как логичное приложение к товару цифровой категории».