Под Ногинском женщина обманула банду грабителей, отдав им пустой сейф

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Курьезный случай произошел в деревне Пешково рядом с городом Ногинск Московской области. Ранним утром в дом к 50-летней Светлане П.* пожаловали незваные гости. Четверо неизвестных мужчин в банданах поверх преступных лиц забрались в незапертый дом. Светлана ночевала одна и не могла дать отпор преступникам. Грабители схватили хозяйку и связали веревками по рукам и ногам. Обездвижив хрупкую женщину, преступники стали требовать рассказать им, где в доме спрятаны ценности.

Светлана решила схитрить и сообщила налетчикам, что все накопления и драгоценности лежат в сейфе на цокольном этаже дома, однако открыть его она не может, ведь не знает комбинацию. Открыть сейф может только супруг, а он сейчас в отъезде. Воры в слова женщины поверили и попытались самостоятельно взломать сейф, а когда не получилось - решили его забрать с собой и взломать позже, в безопасном месте. Вчетвером мужчины подняли тяжелый металлический ящик и скрылись с ним в неизвестном направлении. Попутно один из грабителей забрал со стола два мобильных телефона, принадлежащих Светлане.

«Когда потерпевшая Светлана П.* смогла освободиться от веревок, она сразу обратилась в полицию и сообщила о произошедшем. Женщина рассказала, что преступники украли у нее 2 мобильных телефона и пустой сейф. Общий ущерб от действий грабителей составил 82 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает доверчивых воров, которые поверили связанной женщине и забрали у нее из дома пустой сейф, в надежде на крупный улов. Удалось ли горе-бандитам вскрыть злополучный сейф и узнать, что их обманули - неизвестно.