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Общество16 июня 2021 14:15

Эксперт назвал сильные стороны Московской программы партии "Единая Россия"

Московское отделение партии «Единая Россия» представило предвыборную программу
Елена НАЗАРОВА
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На XXVI Конференции московского отделения «Единой России» мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы. В основе документа - планы кардинального обновления города. Причём это не абстрактные обещания, а конкретные задачи на ближайшее время. Их достижение вполне реально, если свои усилия объединят различные ветви власти на всех уровнях.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу, - написал Сергей Собянин в своём блоге. - Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то - возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то - новое жилье.

Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы. Все мы хотим жить в сильной, справедливой и счастливой стране! В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду».

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Прошлый год стал для всего мира очень непростым из-за пандемии коронавируса. Поэтому ключевой приоритет «Единой России» – вместе с москвичами вернуться к нормальной жизни как можно быстрее, возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Объединение и обновление становятся сегодня главными темами. И это прекрасно понимают и Сергей Собянин, и отделение «Единой России».

- Основными акцентами выступления мэра Москвы Сергея Собянина, представившего предвыборную программу московского отделения партии «Единая Россия» стали социальные гарантии для каждого москвича, развитие общественных территорий и современной транспортной сети, рост доходов населения, скорейшее возвращение к нормальной жизни после пандемии, - отметил Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. - Сильная сторона программы - её универсальность и открытость, поскольку ее цель - интересы и комфорт каждого москвича, вне зависимости от социального статуса, политических взглядов, возраста и т. д. Причем потребности эти формулируют сами москвичи через различные интерактивные сервисы правительства Москвы и партии «Единая Россия».

В ЦЕНТРЕ - ЧЕЛОВЕК

Опыт совместной работы у партии и мэра уже есть. Благодаря этому Москва признана одним из самых динамично развивающихся городов мира.

- В центре программы, и Сергей Собянин это подчеркнул, необходимость создавать и развивать город вокруг человека, его потребностей и желаний, - говорит Константин Костин. - Документ нацелен на сохранение и развитие всех тех аспектов жизнедеятельности города, которые составляют московский стандарт качества жизни. Поэтому все блоки программы отвечают и основываются прежде всего на запросах горожан. Ключевым аспектом программы стали предложения и планы на постпандемическое будущее.

Предвыборная программа наглядно показала, что цель «Единой России» - сделать Москву лучшим городом Земли. Конечно, это крайне сложно, но достижимо благодаря поддержке избирателей на предстоящих выборах в ГосДуму.

КОНКРЕТНО

Что предстоит сделать

Здравоохранение: построить 30 поликлиник и модернизировать более 130 действующих, где обновят 90% оборудования и техники.

Социальная защита: сохранить индивидуальный подход к заботе о социально незащищенных горожанах, а также поддержку людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

Транспорт: обеспечить метро рядом с домом для 90% москвичей. Это станции Большой кольцевой линии метро, трех новых радиальных веток (Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Троицкая), новых линий МЦД.

Городская среда: создать новые парки, зеленые уголки, места активного отдыха – всего более 1 000 гектаров территорий.

Политика: ВЫБОРЫ