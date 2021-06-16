Эксперт назвал сильные стороны Московской программы партии "Единая Россия"

На XXVI Конференции московского отделения «Единой России» мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы. В основе документа - планы кардинального обновления города. Причём это не абстрактные обещания, а конкретные задачи на ближайшее время. Их достижение вполне реально, если свои усилия объединят различные ветви власти на всех уровнях.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу, - написал Сергей Собянин в своём блоге. - Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то - возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то - новое жилье.

Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы. Все мы хотим жить в сильной, справедливой и счастливой стране! В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду».

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Прошлый год стал для всего мира очень непростым из-за пандемии коронавируса. Поэтому ключевой приоритет «Единой России» – вместе с москвичами вернуться к нормальной жизни как можно быстрее, возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Объединение и обновление становятся сегодня главными темами. И это прекрасно понимают и Сергей Собянин, и отделение «Единой России».

- Основными акцентами выступления мэра Москвы Сергея Собянина, представившего предвыборную программу московского отделения партии «Единая Россия» стали социальные гарантии для каждого москвича, развитие общественных территорий и современной транспортной сети, рост доходов населения, скорейшее возвращение к нормальной жизни после пандемии, - отметил Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. - Сильная сторона программы - её универсальность и открытость, поскольку ее цель - интересы и комфорт каждого москвича, вне зависимости от социального статуса, политических взглядов, возраста и т. д. Причем потребности эти формулируют сами москвичи через различные интерактивные сервисы правительства Москвы и партии «Единая Россия».

В ЦЕНТРЕ - ЧЕЛОВЕК

Опыт совместной работы у партии и мэра уже есть. Благодаря этому Москва признана одним из самых динамично развивающихся городов мира.

- В центре программы, и Сергей Собянин это подчеркнул, необходимость создавать и развивать город вокруг человека, его потребностей и желаний, - говорит Константин Костин. - Документ нацелен на сохранение и развитие всех тех аспектов жизнедеятельности города, которые составляют московский стандарт качества жизни. Поэтому все блоки программы отвечают и основываются прежде всего на запросах горожан. Ключевым аспектом программы стали предложения и планы на постпандемическое будущее.

Предвыборная программа наглядно показала, что цель «Единой России» - сделать Москву лучшим городом Земли. Конечно, это крайне сложно, но достижимо благодаря поддержке избирателей на предстоящих выборах в ГосДуму.

КОНКРЕТНО

Что предстоит сделать

Здравоохранение: построить 30 поликлиник и модернизировать более 130 действующих, где обновят 90% оборудования и техники.

Социальная защита: сохранить индивидуальный подход к заботе о социально незащищенных горожанах, а также поддержку людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

Транспорт: обеспечить метро рядом с домом для 90% москвичей. Это станции Большой кольцевой линии метро, трех новых радиальных веток (Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Троицкая), новых линий МЦД.

Городская среда: создать новые парки, зеленые уголки, места активного отдыха – всего более 1 000 гектаров территорий.