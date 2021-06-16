ГК «Галс» объявила о завершении сделки по продаже гостиницы «Пекин»

У знаменитой гостиницы «Пекин» появился новый владелец: ОАО «Бэйджинг-Инвест» (входит в ГК «Галс») объявила о завершении сделки по продаже исторического здания гостинично-офисного комплекса в центре Москвы. Покупателем выступило акционерное общество «Гостиничный Комплекс «Жемчужина». Сумма сделки не разглашается.

Как сообщили представители ГК «Галс», новому собственнику перешли сто процентов акций ОАО «ГОК «Пекин». Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы «Пекин» площадью более 26 тысяч квадратных метров, расположенное на участке в 5,6 тысяч квадратных метров.

- Гостиница «Пекин» - удивительный пример знакового городского комплекса с внушительным инвестиционным потенциалом. Реализация подобных премиальных проектов, значимых для города, является для нас, как для интеллигентного девелопера, важной стратегической задачей, - комментирует генеральный директор «Галс Управление активами» Виктор Адамов. - Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже здания Гостинично-офисного комплекса «Пекин» завершилась. Мы уверены, что заключение договора о продаже станет началом новой жизни для этого потрясающего проекта.

Гостиница «Пекин» располагается в самом сердце Москвы на Большой Садовой улице. Это признанный исторический памятник архитектуры сталинского классицизма. Строительство здания началось в 1939 году по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. К началу Великой Отечественной войны оно было наполовину готово, однако затем строительство пришлось заморозить почти на десятилетие. Первые гости заселились в отель, получивший свое название в честь дружбы между СССР и Китаем, в 1956 году. «Пекин» был гостиницей повышенного класса: на одиннадцатом этаже здания постояльцам предлагались эксклюзивные номера повышенной комфортности с потолками в шесть метров. Не меньшей славой пользовался открытый при отеле ресторан «Пекин», ставший в то время чуть ли не единственным в Москве заведением с блюдами китайской кухни.

Сегодня отель «Пекин» располагает 151 комфортабельным номером, предлагая гостям современное оснащение и премиальную инфраструктуру. В здании находятся два ресторана, лобби-бар и конференц-залы. На территории гостиницы располагаются SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины. В шаговой доступности от отеля – все главные достопримечательности российской столицы: Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи Москвы.