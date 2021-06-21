Миллионы новых квартир от Сергея Собянина

Наш корреспондент встретил Владимира Иосифовича Ресина у дома в Черёмушках, в который переселяют жителей соседней хрущевки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раньше в таких домах жили только инструкторы ЦК КПСС

На этот раз объезд Москвы (наверное, 11-й по счету за последние лет 15) – с депутатом Государственной Думы, советником мэра Москвы Владимиром Ресиным мы начали с Черемушек.

- Вот из этого дома, - глава управы района Станислав Ширяев нехотя (незаметно отводя глаза в сторону) взглянул на «хрущевку» в балконах на подпорках, - мы переселяем людей в дом напротив, здесь шагов - ну, 30 - 40, может быть...

Это тот самый Станислав Ширяев, выдавший однажды замечательную фразу, которая могла бы стать эпиграфом к реновации, по крайней мере, в этом конкретном районе: «Для удобства жителей в местах «протопов» обустроена «тропиночная» сеть с твёрдым покрытием». Ну, то есть, где протоптали свои тропинки москвичи, там эти «протопы» и заасфальтировали, превратив в удобные чистые дорожки.

В смысле, во главе угла любого строительного проекта главная идея – удобство для людей.

- У нас в прошлом году два дома по реновации были введены в эксплуатацию, - продолжал Ширяев, поглядывая на Ресина.- Один построили у метро «Профсоюзная». Дальше, в 4-м квартале, введем в эксплуатацию второй - по адресу Севастопольский проспект, 79. Люди будут переезжать с «Перекопки» (Перекопская улица. - А.Г.), а это примерно 300 метров пешком до проспекта.

Новенькая реновационная десятиэтажка готова принять своих жильцов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Неужели вот так… - удивляюсь.

- А по-другому нельзя, - говорит Ресин. – Люди хотят жить в своем районе, недалеко от привычного места. Но ты, главное, на качество дома посмотри. Раньше - только инструкторы ЦК КПСС жили в таких, а теперь - простой народ.

- Такого не может быть, чтобы все, - говорю Ресину. - в шаговой доступности.

- Все - именно так. - подтверждает он.- В границах района. А если нет – это уже нарушение закона. И «переселенец» может и не поехать в другой район. А это уже – скандал. И кому нужны лишние неприятности?

- То есть, хитрости здесь никакой нет, что, типа, специально перед выборами людей переселят именно в хорошие дома? Совпадение?

- Какое совпадение? Это нынешний принцип градостроения: жилье должно отвечать современным требованиям. Иначе будущий хозяин этой квартиры ее не примет.

- Ой, вы еще скажите, что именно новосел, а не специальная комиссия, принимает объект!

- Конечно. Именно так! Потому что тот, кто отвечает за стройку, не подпишет акт без одобрения будущих жильцов...

- И как вы решаете вопросы согласия – референдумы проводите?

- Какие референдумы? С каждой семьей подписывается соглашение. Еще в 2017 году, когда только затевалась программа реновации, проводились общие собрания собственников - строго по Жилищному Кодексу - за реновацию должны были проголосовать не менее 72% квартиросъемщиков. И по итогам общего собрания собственников их включали в эту программу.

- А если народ, не разобравшись толком, тогда высказался против реновации, а сегодня, посмотрев на других, передумал – есть шанс переиграть решение?

- На сегодняшний день дополнительные вхождения в программу не предусмотрены. Все решалось, когда был принят закон в 2017 году. А уже в 2018-м стали реализовывать программу по утвержденным проектам. Ни вправо, ни влево. Набор квартир тот, который требуется для переселения.

И ещё... Программу реновации жилищного фонда, которую поддержал Президент России Владимир Путин и утвердило Правительство Москвы ещё 1 августа 2017 года, мы считаем своей - во всех смыслах. Потому она и работает.

Москвичи покидают старые неухоженные кухни... Фото: Михаил ФРОЛОВ

... и неухоженные подъезды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

• Всего в столице для строительства домов по программе реновации подобрано уже 513 стартовых площадок. На них можно будет построить 8,1 миллиона квадратных метров жилья.

• В программу включено 5175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка одного миллиона человек.

Как спасали столицу от коммуналок

- Мы приехали на Юго-Запад не случайно, - замечает Владимир Иосифович. - Само слово «реновация» и этот принцип обновления жилья родился здесь, в начале 90-х. Потому что знаменитые Черемушки – первый в столице район, который был застроен хрущевскими пятиэтажками. Когда-то это была революция в домостроении – на основе индустриального цикла. Но со временем дома обветшали, и именно здесь было ясно видно, что пора их заменить новыми, более современными и комфортными. Но в 90-е годы сделать это было очень непросто! Обстановка в Москве тогда была такая, что денег на строительство жилья не было. На капремонт - тоже. Как, впрочем, и на улучшение инфраструктуры.

И стоял вопрос, как исхитриться и без денег суметь сохранить ту программу строительства, которая в Москве была в советское время. Чтобы очередники получали квартиры, чтобы строились школы и детские сады. Чтобы дорогая городская земля использовалась рационально и эффективно.

- И какую же схему тогда придумали?

- На свободном участке земли строился дом. В него переселялись все из близлежащих плохих пятиэтажек, те пятиэтажки сносились, а вместо них сооружалось новое жилье, которое шло на продажу. И за счет этих денег компенсировали строительство домов под переселение. Еще оставалось и на школы, и на соцкультбыт и так далее. Именно в Черемушках был снесен первый дом и построен новый по этой схеме.

- Это в законе было предусмотрено?

- Тогда не было закона. Просто, так сказать, по решению правительства города. И таким образом мы снесли около 7 миллионов квадратным метров таких пятиэтажек. Переселили 350 тысяч человек.

Владимир Ресин: жилье должно отвечать современным требованиям. Иначе будущий хозяин этой квартиры ее не примет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Скажите, а по программе реновации семья получает такую же квартиру, какая была в старом доме?

- Если вести речь о количестве комнат – то да. В законе сказано, что в рамках программы реновации людям предоставляются равнозначное жильё. В новой квартире будет столько же комнат, сколько и в прежней. Была у вас трехкомнатная – такую же и получите. Но! Вот общая площадь нового жилья будет больше, чем в «хрущевке». Потому что строится дом по новым, современным нормативам. Сейчас комнатушек в 10 метров не будет. А, кроме того, общая площадь квартиры увеличивается и за счет более просторных кухонь, коридоров, прихожей, ванной.

- А отделка предусмотрена? Вот в коммерческих новостройках, насколько я знаю, популярна система, при которой строители сдают просто пустую коробку – даже без комнатных перегородок! Остальное достраивает уже собственник.

- Нет, по программе реновации жилец въезжает в квартиру с чистовой отделкой: в ней должна быть вся сантехника – и раковины, и краны, и ванна, и унитаз, и полотенцесушитель. На кухне - плита и мойка. Везде стильные люстры. Заезжай – и живи!

- Ну, знаете! А если мне обои не понравятся?

- Можете согласовать их на стадии отделки. Кстати, недоделки и недоработки вам должны устранить бесплатно.

Дома вот сейчас последние, которые заселялись, - без единого серьезного замечания прошли.

- Удивительно! А ведь москвичи – народ критичный!

Самое трудное для власти - работа с народом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

• В домах, построенных по программе реновации, более 70 квартир оборудованы для маломобильных граждан.

• Только с начала 2021 года специалисты Мосгосстрои надзора на объектах реновации провели 204 проверки качества строительства и отделки домов.

Лицом к лицу с будущим новоселом

- Сегодня это мелочь по сравнению с той грандиозной программой, которую ведет Собянин. Во-первых, он начал очень грамотно с обсуждения с москвичами, с получения их согласия и с выхода закона федерального по реновации. И в этом законе все расписано. И он лично этим вопросом еженедельно занимается. Лично.

- По-моему, вы преувеличиваете значение мэра в этом вопросе. Он же не прораб, не руководитель строительного управления. На это есть, как говорится, специально обученные люди.

- Я просто знаю, как работает механизм. Мэр, прежде всего, – управленец. Ему надо поставить задачу, организовать ее выполнение: вместе с профессиональными строителями, вместе с управой, с префектурой, с другими инстанциями. Сергей Семенович возглавляет оперативный штаб по реновации, еженедельно проверяет, как идет работа.

- А зачем проверять, если и так все идет по плану?

- Никогда не будет идти, если первое лицо сам лично этим не будет заниматься. А кроме того, хороший мэр практически напрямую работает с будущим новоселом, объясняя населению свои идеи и программы.

- А вот это, по-моему, самое трудное: работа с народом.

- Да, это гораздо тяжелее, чем построить и продать квартиру. Не нравится – не ешь, как Чапаев говорил ординарцу Петьке. Не нравится – не покупай. А вот в случае с переселением, с реновацией - так сказать невозможно. Тут надо считаться с будущим владельцем жилья. И сложность в первую очередь в том, что в этой схеме клиент (то есть новосел) всегда прав. И придется учитывать его пожелания еще в процессе строительства. А клиент, как ты понимаешь, клиенту – рознь. Один довольствуется предложенным, а у другого аппетиты и претензии – мама не горюй… И надо находить разумные, компромиссные, устраивающие обе стороны, решения.

Но масштабная инновация «по Собянину» - это не только жильё, пусть и качественное.

Пока мы с Ресиным ели пирожки с капустой и пили чай с мятой на следующей стройплощадке (она неподалёку, в трехстах примерно метраж) - там жилой многоквартирник только-только набирает рост... А первый зампрефекта Юго-Западного административного округа Анзор Алисултанов уже докладывал советнику мэра (а, скорее, журналисту «Комсомолки») такие вот ориентиры:

- На территории округа у нас появится 32 объекта образования, 9 физкультурно-оздоровительным комплексов, 7 из которых будут с бассейнами, 2 поликлиники, 3 дома культуры, 1 дом музыки и так далее...

В программу включено 5175 домов. Это около 350 тысяч квартир. В них живут порядка одного миллиона человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РЕСИНА

• На сегодня в Москве введено в эксплуатацию 117 стартовых домов по программе реновации площадью 1,4 миллиона квадратных метров;

• передали под заселение 97 домов;

• в проектировании и строительстве находятся 288 дома площадью 5,1 миллиона квадратных метров;

• разработано и утверждено 88 проектов планировки территории.

Можно ли ещё раз снять «Покровские ворота»?

- А коммуналки есть сейчас в Москве?

- А ты как думаешь? – сверлит взглядом журналиста Ресин. - Вот, например, твоя дочка твоя вышла замуж, живет с тобой, родила ребенка. Это уже что? Коммуналка.

- Нет, я о классической говорю, как в фильме «Покровские ворота»: общий коридор, одна кухня и ванная на несколько семей…

- Есть. Остались еще в городе общежития, которые, в принципе, город не должен был бы расселять, поскольку это ведомственные дома, но они тоже включены в программу расселения. И как раз под реновацию попадают.

- А когда они совсем исчезнут?

- Когда будет изменен закон. Когда нельзя будет выделять доли, делить собственность и ее доли продавать.

- Вот у меня 3-комнатная квартира. Я могу одну комнату продать?

- Да. И разделить финансовые лицевые счета. И тогда квартира превращается в коммуналку. Если на доме не стоит запрета на регистрацию таких изменений.

* * *

- Владимир Иосифович, когда вы проходили праймериз по предстоящим выборам в Госдуму, сколько человек примерно за вас проголосовали?

- За меня –339 тысяч.

- А почему они за вас голосуют?

- У людей надо спрашивать.

- Строителей ведь обычно ругают.

- Ругают, да. Слушай, я же не девочка, чтобы меня хвалить, - усмехается Владимир Ресин. - Я 60 лет в строительстве. Строителей никогда не хвалят. Их могут ругать и раз в год награждать. На День строителя. Я думаю, что это потому, что, несмотря на недостатки, неудобства от строек и претензии к строителям, в общем-то не было таких случаев, чтобы те вопросы, которые мы обещали людям решить, мы заматывали и в конечном итоге не решали. Разве не так?

ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА

• В 2021 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 90 домов жилой площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров, из них уже введено в эксплуатацию 22 дома жилой площадью более 200 тысяч квадратных метров.

• С начала 2021 года для переселения участников программы реновации передано 14 новостроек - будет построено жилья общей площадью 140,2 тысячи квадратных метров.