Профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн об обязательной вакцинации: Давить на людей нехорошо, но на чаше весов здоровье всего общества

В Москве и Подмосковье объявлена обязательная вакцинация работников сферы услуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве и Подмосковье объявлена обязательная вакцинация работников сферы услуг. К 15 июля 2021 года 60% сотрудников должны получить первый укол, а к 15 августа и второй.

Инициативу прокомментировал Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи:

- Вакцинация – прекрасное средство для того, чтобы подавить эпидемию и при этом – люди отказываются от прививок. Все усилия, которые власти, государство, прилагают для того, чтобы ускорить вакцинацию и увеличить число вакцинированных людей, - лично я приветствую. Я понимаю, нехорошо людей заставлять, на них нажимать. Но что же делать, если люди не прислушиваются к советам науки и мнениям врачей и ученых не доверяют. Приходится оказывать нажим, ведь речь идет и о здоровье самих работников сферы обслуживания, и о здоровье их близких, и обо всем обществе в целом.

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