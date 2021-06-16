На внука нобелевского лауреата Жореса Алферова завели ещё одно уголовное дело, на это раз за угон автомобиля

Жорес Алфёров Фото: фотохроника ТАСС.

Ранее kp.ru сообщил о том, что пьяный внук известного физика и нобелевского лауреата Жореса Алферова в подмосковной Немчиновке напал на таксиста с ножом, угнал его машину и совершил на ней ДТП. После этого на Матвея Алфёрова завели уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", а ущерб, нанесённый автомобилю, предварительно оценили в 300 тысяч рублей. Полиции потребовалось ещё несколько дней, чтобы провести проверку по факту угона. Результатом стало ещё одно уголовное дело на наследника известного учёного, на этот раз по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Аскер Абулгазинов

По уточнённым данным, пострадавшим от действий Матвея Алфёрова стал не таксист, как сообщалось ранее, а курьер известного сервиса доставки, 24-летний Аскер Абулгазинов. Рассказывать о подробностях того вечера молодой человек отказался, но сообщил, что Матвей уже принёс ему извинения за случившееся.