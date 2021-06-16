Дед Мороз верил, кокошники надели и ждали победу сборной России: что творилось в фан-зоне "Лужников"

На трибунах и перед большим экраном собралось около трех тысяч болельщиков. Фото: Алиса ТИТКО

После разгромного проигрыша сборной России по футболу в матче с Бельгией (3:0) казалось, что фанаты больше не придут болеть в московскую фан-зону в "Лужниках". Но так думали только те, кто не верит в сборную. На трибунах и перед большим экраном собралось около 3000-3500 болельщиков.

Сборная России 16 июня встречалась с командой Финляндии, которая ранее выиграла у Дании со счетом 1:0. По пути к стадиону фанаты встретили Деда Мороза, точнее мужчину в шапке, с бородой и красной футболке сборной России.

- Выиграет сегодня Россия?

- Конечно. А как же иначе, - сказал Дед Мороз.

На входе много желающих попасть в фан-зону, но доступ только для тех, кто оформил электронные билеты.

Дед Мороз верил Фото: Алиса ТИТКО

- Россия сегодня играет лучше. Хотя бы атакует. Конечно, и соперников сравнивать нельзя, - говорил болельщик Андрей.

Болеть за Россию фанаты пришли, почти так, как на Чемпионате мира по футболу в 2018 году - многие с шарфами, флагами, в футболках сборной. Девушки даже достали кокошники. Опытные болельщики взяли с собой зонты.

- Мы в 2018-м болели возле МГУ. Некоторые матчи также шли днем. От жары спасала только вода и зонтики, - рассказывает болельщица Анна.

- Работаю на удаленке, поэтому смогла прийти поболеть. Сын очень хотел. Если бы работали в офисе, то не смогли прийти, - говорит болельщица Алина.

Доступ в зону был только для тех, кто оформил электронные билеты Фото: Алиса ТИТКО

После первого гола Миранчука фан-зона "взорвалась" аплодисментами.

- Россия! Россия!

- Миранчук!

- Молодцы!

- Вот так надо играть!

У команды Святослава Черчесова было много моментов, чтобы увеличить счет - опасные моменты были у Артема Дзюбы, у Александра Головина. Счет остался прежним и после второго тайма - 1:0, но именно он оказался победным для сборной России.

- Непростая победа. Финляндию прошли, но Марио Фернандес теперь в больнице из-за травмы грудного отдела позвоночника, - говорили болельщики.

На следующий матч сборной России с Данией на 21 июня достать билеты в фан-зону "Лужников" уже нельзя. Однако организаторы не объясняют точную причину. Есть два варианта: выбран лимит qr-кодов или билеты еще не были активированы. Напомним, что игра состоится в Копенгагене 21 июня в 22.00.

- Если пройдем Данию, то выйдем из группы - будет круто. Верим в сборную, - говорят болельщики.