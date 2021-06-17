Жители Новой Москвы смогут пользоваться дополнительной инфраструктурой рядом со своими участками

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Домовладельцы и правообладатели земли в Троицком и Новомосковском округах столицы могут заключить договоры на размещение объектов дополнительной инфраструктуры в границах особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Почти за четыре года город заключил с жителями ТиНАО 38 договоров на участки в границах особо охраняемых зеленых территорий, - сообщил заммэра. - Только с начала 2021 года было заключено 15 таких договоров. На участках, граничащих с частными домовладениями, жители смогут разместить открытые спортивные, игровые или детские площадки, фонтаны, а также площадки для выгула и дрессировки собак. В последнее время мы фиксируем рост интереса жителей Новой Москвы к этой возможности, что связано с переводом соответствующей услуги в электронный вид и активной разъяснительной работой с москвичами». При этом любое капитальное строительство, вырубка зеленых насаждений, как и другое влияние на природную среду запрещены.

Ранее Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Один из ее приоритетов – создание удобных городских цифровых сервисов, доступных каждому москвичу. Стоит отметить, что на сегодняшний день бурное развитие современных информационных технологий уже позволяет москвичам получать более 300 услуг и сервисов на портале mos.ru в цифровом виде.

НА ЗАМЕТКУ

Заключить такой договор на срок не более 49 лет могут физические и юридические лица. Для этого им необходимо обратиться в Департамент городского имущества столицы онлайн в личном кабинете на портале mos.ru. От заявителя потребуется проект схемы размещения некапитальных объектов и согласие владельцев смежных земельных участков.

Затем в личный кабинет пользователя mos.ru будет направлен проект договора. Его нужно закрепить электронной подписью. Вместе с договором гражданин получит ссылку на электронную форму заявления на бесплатное получение этой подписи. Инструкция о получении электронной подписи для юридических лиц опубликована на портале mos.ru.