Потребности российского сельского хозяйства в удобрениях будут полностью удовлетворены отечественными производителями

Российские производители минеральных удобрений в 2022 году увеличат производство продукции до 5 млн тонн, тем самым обеспечив увеличенную потребность отечественных аграриев в удобрениях в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ. Для этого в 2021-2022 гг. предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений.

Комментируя итоги 5 месяцев работы отрасли минеральных удобрений в этом году и перспективу отрасли на сезон 2021/22, руководство Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) отмечает, что предприятия отрасли, а это компании «Еврохим», «Уралхим», «Фосагро», «Акрон» и «Уралкалий», привыкли к работе в условиях, когда фактический спрос на минеральные удобрения превышает самые смелые ожидания экспертов в начале года. В прошлом году эта разница достигла 600 тыс. тонн, причем Минсельхоз России дважды повышал прогноз по потреблению. Производители, тем не менее, сумели адаптировать производственные планы под потребность приоритетного внутреннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы 2020 года и заложить надежный фундамент под урожай 2021 года. В этом году первоначальный прогноз уже был увеличен на 20%, с 3,8 до 4,5 млн тонн и будет полностью выполнен. Весенние полевые работы обеспечены удобрениями полностью и уже на 70% закрыта потребность в них до конца года.

По предварительным расчетам Минседбхоза России, в следующем году российским сельхозтоваропроизводителям потребуется порядка 5 млн тонн минеральных удобрений. Для выполнения этих планов предприятия РАПУ намерены инвестировать в 2021-2022 годы почти 500 млрд рублей. Всего же, отрасль инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн будет инвестировано в ближайшие 7 лет, чтобы обеспечить растущий спрос на российском рынке, который удвоится до 2025 г. (в прошлом году, по данным Минсельхоза России, аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 13%, в этом году – уже на 19%; всего же за последние 5 лет российский АПК увеличил потребление минудобрений в 1,5 раза). К 2026 году отрасль минеральных удобрений, в результате инвестиционной активности с 2013 года, в мощностях практически удвоится.

Помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах. Продукция, заказанная заблаговременно, завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых работ. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возможность их применения в оптимальные агрономические сроки. Мощность хранения логистических сетей производителей превышает 1,5 млн тонн и продолжает расти.