Сына высокопоставленного чиновника Татарстана избили в Москве

Парню сломали ногу и брызнули баллончиком в глаза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 28-летнего Тимура (имя изменено) напали несколько дней назад возле станции метро "Менделеевская". Молодой человек не успел толком понять, что произошло. К нему подошли несколько парней, он успел только повернуть голову в сторону одного из них. Тот выхватил что то из кармана и направил на Тимура, через мгновение он почувствовал сильное жжение и схватился за лицо руками. Было трудно дышать. Его сбили с ног, при падении молодой человек сильно ударился ногой, а после ощутил ещё несколько ударов. Вскоре он понял, что его обидчики скрылись. Тимур попытался найти телефон и вызвать скорую помощь. Глаза сильно слезились, лицо горело, а наступить на ногу молодой человек даже не пытался.

— В ГКБ им С.П. Боткина был доставлен 28-летний гражданин, у него диагностировали химический ожог роговицы, закрытые переломы наружной лодыжки и правой голени со смещением, ссадины. Со слов больного в 09:00 он был избит неизвестными. — сообщил источник kp.ru

Тимур является сыном высокопоставленного чиновника Татарстана, его отец в республике занимается природоохранной деятельностью.