Одни в общепите работают, другие – машину хотят: вырос спрос на вакцинацию в Москве

«КП» побывала в столичной поликлинике и узнала, почему люди не приходили раньше Фото: Алиса ТИТКО

Спустя день после объявления обязательной вакцинации среди работающих москвичей, возросло количество людей в поликлиниках. Идут молодые и пенсионеры. «КП» пообщалась с москвичами, которые пришли в кабинет на прививку.

Хотят машину выиграть

В поликлинике №146 в Бескудниково достаточно много людей. Слышу разговоры: женщина жалуется на ухудшение слуха, мужчина ищет сына, который с переломом ноги. Все остальные спрашивали, где кабинет вакцинации.

- На втором этаже, - говорит администратор.

На стойке с информационными листовками читаю «Переболели COVID-19? Сдайте плазму», «Примите участие в вакцинации и получите шанс выиграть машину». Для розыгрыша предназначены пять автомобилей марки Renault Logan, их ориентировочная стоимость около 1 млн рублей.

- Вот хотел как раз про машину узнать. Я прививку сделал, а как мне участвовать? – обратился к администратору пожилой мужчина.

- Вы когда сделали? – уточняет она.

- Только что.

- Все правильно, потому что розыгрыш только среди тех, кто делает первый раз с 14 июня по 11 июля. Регистрироваться дополнительно нигде не нужно, все фиксируется на сайтах gosuslugi.ru и mos.ru. А розыгрыш состоится на телеканале «Москва 24».

Спустя день после объявления обязательной вакцинации среди работающих москвичей, возросло количество людей в поликлиниках. Фото: Алиса ТИТКО

«Спутник V» есть не везде

В поликлинике говорят, что второй день москвичи обрывают телефонные линии, спрашивают о ближайших датах вакцинации и о розыгрыше машин.

- Кто-то приходит, потому что работает в общепите, кто-то хочет выиграть машину. Людей реально больше стало, - рассказывает администратор поликлиники №146.

- На когда можно записаться и каким препаратом привиться?

- Сегодня уже все расписано, можно еще на завтра найти окошко. У нас препарат «Ковивак», был «Спутник V» - он сейчас есть в поликлинике №155. Скажу так: и та, и другая вакцина хорошая. Конечно, привиться в Москве можно сейчас и «Эпивак», и «Спутник Лайт». Но важнее в принципе защитить себя и окружающих.

Возле кабинета вакцинации никаких очередей – всего три человека. Это объясняется тем, что делать прививку нужно строго в назначенное время (приходить раньше или надеяться сделать, заняв очередь, бессмысленно).

Молодой человек возле кабинета вакцинации рассказал, что не делал прививку пока это не стало обязательной мерой.

- Никогда не делал никакие сезонные прививки. Думал, что можно будет обойтись. Ну, раз всем – решил сделать, - говорит москвич Андрей.

- Муж вчера сделал, а я на сегодня только записалась. Дети наши еще в марте сделали, а мы решили сейчас. Тут еще и машины разыгрывают, вдруг выиграем, - улыбается москвичка Анна Николаевна.

- А для вас принципиально важно, какой препарат?

- Слышали всегда про «Спутник V», а сейчас здесь только «Ковивак». Врач сказала, что безопасны оба препарата. Поэтому как-то без разницы. Главное сделаем прививку и не будем болеть.

- А вообще болели коронавирусом?

- Если честно, то и не знаем. Мы тесты с мужем не сдавали. Запахи не теряли.

В поликлинике говорят, что второй день москвичи обрывают телефонные линии, спрашивают о ближайших датах вакцинации и о розыгрыше машин. Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

Где сделать прививку?

Прививку можно сделать в любой из 100 городских поликлиник – по предварительной записи, либо в мобильных пунктах – без записи.

- В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку с 8.00 до 20.00, выбрав препарат «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». Прививка делается в два этапа, поэтому после первой инъекции нужно прийти на вторую через две-три недели (в зависимости от того, какой препарат вы выбрали). А также продолжается вакцинация в торговых центрах, МФЦ и других общественных местах – можно получить препарат «Спутник V», - рассказали в мэрии Москвы.

Важно

Почему тест на антитела не всегда показывает формирование иммунитета после вакцинации препаратом «Спутник V»?

- Тест на антитела, который вы сдаете в городском ИФА-центре, показывает, переболели ли вы COVID-19. Однако с его помощью нельзя определить, выработались ли у вас антитела после прививки, - объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы.