В Москве запретили подключать в систему такси водителей с иностранными правами

Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последний год в столице выявили больше 1700 водителей-иностранцев с опытом вождения меньше 3 лет. Все они получали заказы от крупных агрегаторов и зарабатывали деньги. Это является грубейшим нарушение законодательства России.

- МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Если нарушения не будут устранены в короткие сроки, то столичные власти обратятся в Прокуратуру. Есть ряд причин, почему нарушения настолько критичны: небезопасно для пассажиров, за рулем автомобиля такси должен быть профессионал, у водителя должен быть соответствующий опыт вождения.

В настоящее время в столичном такси разрешено работать при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. К работе могут допустить и водителей с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

- Для работы в такси Москвы у водителя должен быть стаж вождения не менее трех лет. Это обеспечит уверенность в поездках для пассажиров. А с 1 августа в Москве заработает система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID, что позволит ограничить доступ к заказам нелегальных перевозчиков, - добавили в Департаменте транспорта Москвы.

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