В столице открылась общественная приемная тележурналиста Тимофея Баженова

Тимофей Баженов (в центре) и эксперты обсудили решения важных вопросов. Фото: Мария ГРИГОРЬЕВА

В общественной приемной движения Тимофея Баженова, открывшейся на северо-востоке столицы, состоялся круглый стол. Тележурналист вместе с экспертами, среди которых были юристы, экологи, чиновники, представители молодежных и семейных организаций, обсудили решение важных для горожан проблем.

«Хотя мы создавали движение как экологическое, но занимаемся разными проблемами людей, которых интересуют вопросы, требующие немедленного решения, - отметил Баженов. - Наши инициативы успешно претворяются в жизнь. Считаю своей задачей сделать так, чтобы город был комфортным для всех - людей, растений, животных».

ЗАКОНЫ О КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВЕ ПОРА МЕНЯТЬ

Резкий всплеск онлайн-мошенничества произошел в мире во время пандемии коронавируса. Каждая четвертая семья в России пострадала от обмана по телефону и в интернете. За прошлый год у россиян таким способом похищено более 150 миллиардов рублей.

«Моя мама тоже стала жертвой телефонных мошенников, - сказал Баженов. - К сожалению, страдают в первую очередь пожилые люди. В действующих законах есть пробелы, которые не позволяют правоохранителям оперативно реагировать на новые вызовы преступного мира. Надо менять законодательство, поэтому наше движение предлагает прежде всего ужесточить ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации. Помимо этого, дополнить список отягчающих обстоятельств при таких преступлениях пунктом о противоправных действиях против социально незащищенных жителей - в возрасте старше 60 лет, несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, сирот».

ЗА СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ НАКАЖУТ ГИГАНТСКИМ ШТРАФОМ

Движение Тимофея Баженова продолжает бороться с несанкционированными свалками, выступает за раздельный сбор мусора и компенсационное озеленение.

«Мы будем добиваться, чтобы за одно срубленное дерево было высажено два дерева, именно дерева, а не куста, - подчеркнул тележурналист. - Что касается сортировки мусора, каждый для себя должен решить этот вопрос. Но очевидно, что разделение вторсырья и бесполезных отходов позволит нашей стране планомерно уменьшать экологический ущерб».

Среди природоохранных инициатив движения - требование ввести обязательную государственную экологическую экспертизу проектов при благоустройстве и реконструкции городских территорий, включая особо охраняемые природные территории.

«Мы также предлагаем увеличить в десять раз штрафы за несанкционированные свалки, но при этом сделать так, чтобы суммы были не фиксированные, а соответствовали нанесенному экологическому ущербу», - заявил Баженов.

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тем, кто хочет учиться в вузе, нужно выдавать бесплатную денежную помощь для получения высшего образования. Такую идею озвучил на круглом столе Тимофей Баженов.

«Наши студенты чаще всего не решаются брать кредит на образование, - сказал журналист. - Мы выступаем за нулевую ставку по таким кредитам и ссудам. Их нужно оформлять на длительный срок, например, на 15 лет».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Общественная приемная движения Тимофея Баженова работает около станции метро «Алексеевская», на Проспекте Мира, дом 108 (1-й этаж).

На прием к тележурналисту и его помощникам можно попасть без предварительной записи с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00.

Кроме того, москвичи могут связаться с приемной:

по телефону - 8-925-144-56-01;

через специальную форму на сайте - https://bazhenovteam.ru/problems/.